Il profumo della tua pelle può essere sensuale e durare tutto il giorno: con questo trucco, avrai tutti ai tuoi piedi, è assicurato!

La bellezza della cura di sé parte dal benessere e dalla consapevolezza di volersi bene. Compiere dei piccoli gesti quotidiani e vivere una beauty routine sana, è fonte di salute sia psichica che fisica. Il profumo è senza dubbio tra i “tocchi personali” che più caratterizzano e rendono speciale ogni persona. L’individualità arricchita da una fragranza intima e personale, è indice di charm e fascino. Ma come fare per rendere la magia il più durevole possibile? Non spendere centinaia di euro, ecco cosa devi fare!

Come già accennato nel paragrafo qui sopra, spendere tanti soldi in profumi costosi e ricercati può essere un desiderio o un vezzo da soddisfare, ma non la normalità. Perché la bellezza, l’intensità e la durata di un profumo è data da come curi la tua igiene, ma soprattutto dalle azioni che compi.

Innanzitutto, per favorire l’azione di una profumazione intensa è necessario fare una skincare quotidiana adatta ad ogni esigenza. Questa riguarda sia il tuo viso che il corpo, perché qualsiasi gesto può fare la differenza in termini di benessere.

Il corpo è un tempio, e per molti avere un’essenza intensa, delicata, o anche graffiate, è un tratto indissolubile della personalità. Magari per altri non è importante, ma attraverso questo articolo è possibile approfondire il tema, ed imparare a valorizzarsi.

Così, tieni bene aperte le orecchie, perché il trucco per un profumo che dura per tutto il giorno non è dato da soluzioni costose. Ma dall’unione di piccoli gesti, e dalla consapevolezza che si può stare bene con poco, e che la soluzioni sono più vantaggiose di quello che pensi.

Con questo trucco il profumo dura 24h, è garantito!

Appunto, non ti stiamo dicendo di spendere soldi, ma di prendere degli accorgimenti e di compiere un solo gesto, quello che rivoluzionerà il tuo manuale di bellezza. Puoi sfruttare questo trucco su qualsiasi tipologia di profumazione, è davvero una tecnica infallibile, anche perché è utilizzata dai maggiori esperti di moda e cosmesi.

L’olfatto è tra i cinque sensi quello più suggestivo: sembra che trasporti in un’altra realtà! Insomma, è quello che davvero può essere il più iconico, il profumo della pelle può divenire un ricordo indelebile, persino fare innamorare! Vuoi essere impeccabile ad un appuntamento con la persona che ti piace? Impara il trucco, non ne farai più a meno.

Non pensare che sia un’esigenza che riguarda solo te, anzi anche nel mondo dello spettacolo è così. Quando un’attrice o una modella devono fare una comparsa ad un reality o in un programma destinato a durare ore, oppure è necessario essere a posto durante le scene da registrare, non si può passare tutto il tempo vaporizzando il prodotto.

In primis, perché i profumi, per quanto possano essere anche economici, hanno un costo, e sprecare non va bene. Inoltre, spruzzare grandi quantità di profumo non fa bene a nessuno. Alla salute della persona presa in causa non di certo, perché se si tratta di fragranze in commercio, è chiaro che abbiano anche sostanze chimiche e tossiche che se inalate in grandi quantità possono fare male all’organismo.

Come se non bastasse sono anche fonte di inquinamento. Allora, qual è la soluzione? Basta prendere in mano un altro alleato di bellezza, quello che comunemente viene utilizzato per rendere le labbra morbide, idratate e preziose da baciare… il burrocacao!

Ebbene, basta applicarlo nelle parti in cui si spruzzerà il profumo, e lo si spalma delicatamente. Poi sulle zone in questione si vaporizza, et voilà, la fragranza ti renderà sensuale e attraente per tutto il giorno!