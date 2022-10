Pacifisti e saggi, ecco i segni nei quali l’amore vince sull’odio

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che optano maggiormente per la pace e per l’amore. Questi segni non amano la guerra.

Negli ultimi tempi si sente sempre di più parlare di guerra. Questo quadro politico sconvolge in particolar modo alcuni segni zodiacali che sono estremamente pacifisti e fanno sempre in modo che prevalga l’amore sull’odio.

I segni della classifica di oggi sono segni sensibili, amano la tranquillità e la pace. Li vedrai spesso mitigare gli animi di persone in conflitto e tenterà in ogni modo di far tornare la pace dove c’è disputa.

Questi sono i segni più pacifisti dello Zodiaco

Secondo le stelle ogni segno zodiacale vanta caratteristiche distintive per cui ognuno dei 12 segni sarà diverso dagli altri. Ciò non toglie che abbiano delle caratteristiche comuni. I segni della classifica di oggi sono piuttosto pacifisti e sostenitori della non violenza. Di fronte a un evento bellico chiedono a gran voce il cessate il fuoco.

I segni zodiacali più pacifisti sono:

Bilancia

Il segno della Bilancia ricerca dell’equilibrio per tutta la vita. Proprio come rappresenta il suo simbolo, cerca di bilanciare la sua vita e di trovare sempre la giusta via di mezzo. E’ uno dei segni più pacificatori dello Zodiaco, in caso di conflitto cercano sempre di riportare la tranquillità e l’armonia perché è solo se vivono in questa condizione che riescono a realizzare tutti i loro sogni e i loro progetti.

Acquario

Il segno dell’Acquario è un segno ribelle, altamente indipendente e non permette mai a niente a nessuno di imporre ordini o doveri. E’ anche un segno molto progressista, ha sempre un occhio rivolto verso il futuro e nonostante il suo animo ribelle, sulla sua bocca ci sono messaggi pieni di pace e unità. Questo segno unisce anziché disgregare, al lavoro come in famiglia, troverà sempre le parole giuste per ricordare a tutti quanto l’amore sia importante.

Pesci

Il nativo del Pesci è un segno ipersensibile, molto emotivo, in caso di discussioni non interviene ma ascolta, valuta le diverse versioni da solo, in disparte. Riflette e cerca di trovare il modo per far tornare la pace e l’accordo.