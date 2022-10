Finora hai sempre sbagliato ad usarla: ecco perché dovresti bagnare la carta da forno!

Finora hai sempre sbagliato ad usarla: ecco svelato il vero motivo per cui dovresti bagnare la carta da forno.

Tra gli oggetti più utilizzati in cucina per cuocere praticamente ogni tipologia di cibo troviamo senza ombra di dubbio la carta da forno. Un oggetto indispensabile realizzato con un materiale impermeabile e capace di resistere alle alte temperature.

Inoltre, essendo di un materiale antiaderente, la carta da forno è uno strumento utile per evitare che i cibi si attacchino alle teglie. Non solo, c’è anche chi utilizza la carta da forno in modi diversi e per usi alternativi.

Grazie poi alla carta da forno le nostre teglie sono molto più facili da pulire. Pensiamo ad esempio al fatto di dover imburrare o oliare uno stampo. La carta da forno ci consente di evitare questo passaggio. Scopriamo allora qual è il motivo per cui dovresti bagnare la carta da forno.

Ecco il motivo per cui dovresti bagnare la carta da forno

Senza carta da forno, spesso sarebbe quasi impossibile poter cucinare alcuni alimenti. Grazie ad essa infatti i cibi non si attaccano alle teglie creando quelle incrostazioni difficili da mandar via.

Nonostante la grande utilità della carta da forno, è però noto a tutti di come a volte sia difficile far aderire la carta da forno allo stampo. Questo si verifica soprattutto con le teglie rotonde o quelle dalle forme più strane, dove è più difficile far arrivare la carta in tutti i punti. Qui trovi i consigli utili per foderare le teglie con la carta da forno.

Uno de modi per ovviare a tale problema è quello di tagliare la carta da forno secondo la forma della teglia. Spesso però nonostante si abbia una buona manualità può capitare che dei punti restino scoperti, ed è proprio qui che possono attaccarsi i cibi.

Non solo, si potrebbero anche creare delle pieghe che poi automaticamente lascerebbero dei segni sulle torte. Come fare allora per ovviare a questo tipo di inconveniente? Basta semplicemente bagnare la carta da forno.

Un trucco davvero semplice che ci consente di poter poi modellare il nostro foglio di carta da forno come più preferiamo. Per farlo basterà semplicemente tagliare il pezzo di carta da forno che ci serve, anche a seconda della nostra teglia.

A questo punto la passiamo velocemente sotto l’acqua del rubinetto, quindi la strizziamo bene con le mani. Non serve inzuppare completamente la carta, e comunque, una volta che avremo bagnato la carta, la appallottoliamo con le mani e poi la riapriamo. Anche se la carta da forno sarà grinzosa, non è un problema perché la adageremo sulla teglia, e noteremo come aderirà perfettamente al nostro stampo.

Questo passaggio non rovinerà affatto i nostri dolci o torte perché l’acqua una volta che metteremo lo stampo in forno evaporerà subito. Anzi, grazie a questo semplice trucco la carta da forno resisterà ancora meglio alle alte temperature del forno.

Ricordiamo che la temperatura massima di utilizzo nel forno è 220°C. A questa temperatura la carta inizia ad annerirsi.

Non solo, essa può prendere fuoco quando la temperatura raggiunge i 300°C, anche se è difficile che i nostri forni arrivino a così alte temperature.