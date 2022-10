Luna piena del 9 Ottobre, ecco come cambia il destino di tutti i segni

Ieri 9 ottobre c’è stata la luna piena, una luna molto particolare che incide e cambia il destino di tutti i segni zodiacali.

La luna piena del 9 Ottobre è anche nota come la luna del cacciatore. E’ l’ultima luna piena prima della stagione delle eclissi. Secondo gli astrologi questa luna porterà grandissimi cambiamenti a tutti i segni zodiacali.

La luna piena del Cacciatore apre le porte alla stagione delle eclissi che inizia alla fine del mese di Ottobre con l’eclissi solare in Scorpione il 25 Ottobre e segue con l’eclissi lunare in Toro il prossimo 8 Novembre. Questi cambiamenti astrali ci invitano a rifocalizzarci sui noi stessi. Secondo gli astrologi la luna piena del 9 ottobre potrebbe aiutarci a guarire le ferite del nostro passato e a ricordarci che abbiamo il potere di realizzare tutti i nostri sogni qualunque essi siano. Grandi cambiamenti si prospettano per ciascuno dei segni zodiacali dello Zodiaco.

Ecco come cambia il destino di ciascun segno zodiacale dopo la luna piena del 9 ottobre

Scopri in che modo la luna piena del 9 ottobre influenzerà la tua vita e quale tipo di impatto avrà sul tuo segno zodiacale. Alcuni segni saranno più fortunati di altri chissà se farai parte di loro.

In linea generale questa luna piena ci invita tutti ad essere più gentili con noi stessi perché stiamo tutti combattendo battaglie inconsce che che solo noi stessi conosciamo. Ascolta il consiglio delle stelle per il tuo segno:

Ariete

L’Ariete è il nativo più impulsivo dello Zodiaco, le stelle gli consigliano di mettere a freno questo temperamento focoso e provare a rispettare di più il partner ad essere più attento ai tuoi bisogni e ad ascoltarlo senza giudicare, questo lo aiuterà ad evitare molti conflitti con lui.

Toro

Il nativo del Toro è molto empatico e saprà riconoscere quali sono le persone che lo circondano che in questo momento hanno più bisogno di lui. Anche se ti sembrerà di non poter fare abbastanza per loro la tua presenza e la tua vicinanza saranno quanto di meglio possano desiderare per affrontare queste difficoltà.

Gemelli

Il Gemelli sperimenterà conflitti col partner. Le stelle consigliano di portare pazienza e di agire con amore poiché tutto si può risolvere, l’importante è non scappare ma affrontare le cose insieme, anche se sembra difficile.

Cancro

Il Cancro è molto sensibile e questa luna piena scombussola molto la sua emotività rendendolo più instabile del solito. In questo momento il Cancro vede tutto offuscato ma nelle prossime settimane tutto tornerà ad essere chiaro.

Leone

Il Leone sta attraversando un momento particolarmente difficile, alcuni nativi di questo segno stanno facendo di tutto per conquistare una persona che però sembra non voler cedere alle sue lusinghe. Le stelle ricordano di non essere troppo esigente o di non cedere all’aggressività, i tuoi bisogni emotivi verranno soddisfatti.

Vergine

Le stelle consigliano alla Vergine di non fare passi affrettati a livello sentimentale in questo momento. I nativi di questo segno manifestano l’intenzione di fare un passo importante che riguarda la relazione ma gli astrologi consigliano di attendere il passaggio di questa luna piena.

Bilancia

La luna piena del 9 ottobre destabilizzerà in particolar modo questo segno che sentirà una grande confusione sia a livello emotivo che a livello mentale. Questa burrasca si risolverà solo nel momento in cui la Bilancia deciderà di intraprendere un percorso introspettivo ed affrontare i suoi desideri profondi.

Scorpione

Negli ultimi tempi lo Scorpione ha dovuto affrontare non pochi problemi di coppia finalmente con l’influsso della luna piena troverà l’energia positiva che gli serviva per allontanare definitivamente tutti i problemi sentimentali che hai vissuto.

Sagittario

Le stelle consigliano al Sagittario di non farsi condizionare dalla luna piena che lo rende più irascibile e di evitare conflitti e discussioni in questo periodo. Inoltre coloro che stanno pensando di chiudere la loro relazione dovrebbero attendere, le difficoltà del momento rafforzeranno il vostro legame in futuro.

Capricorno

Le stelle vi consigliano di scendere a compromessi e di scusarvi anche se pensate di non aver fatto nulla di male perché a volte è sufficiente questo per appianare divergenze che durano da mesi.

Acquario

Le stelle ti consigliano di sfruttare questo momento introspettivo per passare del tempo solo con te stesso e riflettere su cosa vuoi veramente e su cosa ti limita attualmente. In questo momento potresti realizzare i tuoi sogni più grandi, non sottovalutare questa possibilità.

Pesci

Il nativo del Pesci vive un rapporto insoddisfacente a livello sentimentale e porta avanti con rammarico e frustrazioni questa relazione. Le stelle consigliano al nativo che sta vivendo questa situazione di pensare all’eventualità di voltare pagina e di chiudere definitivamente questa relazione considerata tossica ed insoddisfacente. E’ tempo di guarire il proprio cuore e di far fluire liberamente tutte le emozioni e questo è possibile solo prendendo in mano la situazione.