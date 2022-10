Dove vuoi che ti porti il destino? Scegli una barca e scoprilo

Il nostro test di oggi ti fa riflettere sul tuo destino: penserai a dove ti ha portato e rifletterai sul dove volevi che ti portasse

Il nostro destino è misterioso, nessuno sa cosa ci attende e dove la vita ci porterà. Possiamo solo impegnarci nel raggiungere degli obiettivi prefissati cercando di incanalarci in una data direzione, eppure le sorprese all’orizzonte non mancano mai e a volte possono anche stravolgere tutto. Se pensi alla tua vita attuale quanto sei soddisfatto? Sei esattamente dove pensavi di essere alla tua età? Sei felice? Avresti desiderato dell’altro? Magari una destinazione diversa? Scopri con questo test quanto sei serena col tuo destino.

I nostri test nascono per divertirti e di intrattenerti allo stesso tempo ti spingeranno a riflettere su alcuni aspetti che riguardano la tua vita, in questo caso penserai a dove ti ha portato il destino. Immagina che la barca rappresenti le tue risorse e che ti spinga verso l’orizzonte, dove vorresti attraccare? Apri gli occhi e scopri se sei dove volevi essere.

Scegli una barca del destino e scopri dove vuoi che ti porti

Fare questo test è molto semplice e richiede pochissimi minuti del tuo tempo, giusto il tempo di osservare questa immagine e scegliere una delle tre imbarcazioni che vedi. Non chiederti perché una delle tre imbarcazioni ti colpisce più delle altre, la motivazione alla base della tua attrazione è collegata al tuo inconscio e rivela molti aspetti della tua personalità. Non vincolare troppo la tua scelta, osserva semplicemente le immagini e fai una scelta istintiva il più possibile.

Soluzione del test

Sei hai scelto la barca con le vele

Se la tua scelta è ricaduta sulla barca a vela significa che nella tua vita non sono mancate le difficoltà, forse hai avuto più momenti disperati di quelli che ti aspettavi e forse ti sei dovuto rimboccare le maniche di più di quanto avresti voluto. I tuoi pensieri spesso sono stati tristi e ti sei sentito affaticato. Ora continui a desiderare per te e per i tuoi cari che la tua routine quotidiana comprenda solo gioie serenità. Vuoi che il destino ti porti verso mete divertenti, che ti lasci del tempo da dedicare a te stesso e che ti dia la possibilità di dire che finalmente va tutto bene. Per far muovere le tue vele hai bisogno di una ventata d’aria, qualcosa che porti un bel cambiamento nella tua vita attuale.

Se hai scelto la barca a remi

Sei scelto questa barca significa che sei una persona che fa affidamento molto su se stessa e credi molto nella veridicità di un famoso detto che dice “Chi fa da sé fa per tre”. Quel che è certo è che ad occuparsi di tutto da soli ci si stanca molto, come si finisce col sentire un grande bisogno di amore. Questo è il motivo per il quale spesso senti la mancanza dei tuoi familiari e dei tuoi amici più cari. Dal destino in questo momento desideri che ti porti verso solidi rapporti con coloro che ti amano di più.

Se hai scelto la nave

Sei hai scelto l’imbarcazione a motore e con innumerevoli altri confort significa che sei una persona che per se stessa desidera sempre il meglio. Sempre molto determinata e con una grande autostima prendi sempre in mano le redini della tua vita e ti avventuri in innumerevoli imprese. Il tuo destino ti ha portato esattamente dove volevi essere e spesso hai rischiato ma sei contento di averlo fatto perché questo rischio ti ha portato esattamente dove volevi essere.