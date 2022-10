Sembra non possano liberarsi dalle loro paure: come vivono questi segni?

I segni zodiacali sempre spaventati non riescono veramente a liberarsi delle loro paure: ma come si fa a vivere sempre spaventati?

Che si tratti di paure concrete e reali oppure di paure fantastiche ed irrealizzabili, poco importa.

I segni zodiacali che troverai nella classifica di oggi dell’oroscopo sono dei veri e propri fifoni, ci dispiace dirvelo.

Perché? Ma come perché: hanno semplicemente paura di tutto e di tutti!

I segni zodiacali sempre spaventati: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Hanno paura di cose serie e spaventose ma anche di cose irreali e anche buffe.

Di chi parliamo? Ma “solo” dei segni zodiacali sempre spaventati!

Questi segni non possono veramente fare a meno di avere paura, poco importa di cosa.

Paure concrete, paure irrealizzabili, paure senza senso: nessuno sa perché i segni zodiacali sempre spaventati siano così spaventati… eppure lo sono!

La classifica di oggi dell’oroscopo ci svelerà quali sono questi segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di avere le ginocchia che tremano ad ogni passo.

Pronta a scoprire se ci sei anche tu tra loro?

Pesci: quinto posto

Anche se sono persone che tendono a far finta che tutto va da bene, con i piedi a tre metri dal suolo e la testa tra le nuvole, possiamo assicurarti che i nati sotto il segno dei Pesci sono persone particolarmente spaventate.

I Pesci vivono in un mondo nel quale fare brutta figura è un problema ed hanno problemi a gestire la loro paura rispetto a questo. Come potrebbero fare altrimenti?

Sempre spaventati e guardinghi, i Pesci hanno fama di essere persone particolarmente algide. La realtà è che sono solo pieni di paura!

Aquario: quarto posto

Nonostante siano persone che si espongono tanto per i propri cari, i nati sotto il segno dell’Aquario sono anche persone molto spaventate.

Eh sì, cari Aquario, voi che siete le persone su cui tutti contano e sulle cui spalle ci sono tantissime responsabilità avete spesso paura: chi lo avrebbe mai detto?

Gli Aquario sono persone che tendono ad immagazzinare tutto e a farlo uscire nei momenti peggiore.

Si tengono le loro paure dentro e le gonfiano fino a quando non sono troppo grandi per loro: cari Aquario, perché non lasciarle andare via?

Cancro: terzo posto

Dobbiamo spezzare una lancia nei confronti dei nati sotto il segno del Cancro.

Sì, è vero: i Cancro possono essere particolarmente fifoni ed anche un poco ossessionati dalle loro paure.

Il motivo è semplice: i Cancro sono sempre spaventati all’idea che succeda qualcosa alle persone che amano!

Anche se non è solo questo che spaventa i Cancro, i nati sotto questo segno partono da questo tipo di paura per, poi, fomentarsi su tutto il resto.

Per i Cancro avere paura è qualcosa di assolutamente normale: vivono la loro vita contando tutti i motivi per cui qualcosa potrebbe andare male e sono abituati a muoversi… con terrore!

Ariete: secondo posto

Chi dice che gli Ariete siano coraggiosi deve assolutamente ricredersi.

Cari Ariete, non prendetevela con noi ma la verità è che siete dei veri e propri fifoni: altrimenti perché sareste in seconda posizione nella classifica dei segni zodiacali sempre spaventati?

Gli Ariete sono persone che hanno paura sempre di sbagliare o di fare qualcosa che non va bene.

Non si tratta di una paura che viene da qualche tipo di codardia o di impossibilità: gli Ariete hanno semplicemente paura di sembrare sciocchi agli occhi degli altri o di fare qualche brutta figura.

Ecco che, quindi, ogni Ariete si trova a dover fare i conti con le sue paure personali che ingigantiscono quelle che potrebbero essere preoccupazioni normali.

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre spaventati

Non ci sono dubbi, cari Toro: ci siete proprio voi al primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo!

I Toro sono persone assolutamente precise ed organizzate (non a caso figurano anche in questa classifica dell’oroscopo) e, proprio per questo, sono anche molto spaventate!

Appena qualcosa non va nel verso “giusto” e cioè quello che i Toro hanno stabilito e programmato, ecco che i Toro iniziano a tremare.

Tutto va male, niente va bene: che paura!

Per i Toro essere spaventati è un modo per far fronte ai propri sentimenti: sono persone che hanno paura di tutto quello che non possono controllare e, purtroppo per loro, si tratta di tantissimi elementi!

Cari Toro: siete sicuri che vivere nella paura sia la cosa migliore per voi?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.