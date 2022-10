Occhio alle amiche più invidiose dello zodiaco

Secondo le stelle tra le tue amiche potrebbero nascondersi delle persone invidiose e questo potrebbe dipendere dal loro segno zodiacale.

L’invidia si può pensare che sia un sentimento negativo, in realtà a volte ci sprona ad essere la versione migliore di noi stessi, a imitare la persona oggetto della nostra invidia. L’invidia può essere dunque anche benevola, ma in una solida e bella amicizia sono in molti a sostenere che non dovrebbe mai esistere, nessuna forma di gelosia dovrebbe oscurare l’amicizia.

Quando si desidera fortemente il bene di un’altra persona non si può invidiare la posizione che questa è riuscita a ottenere, neppure se il sentimento che ci governa è quello di riuscire noi stessi a raggiungere le sue stesse mete. Secondo gli astrologi alcune amiche sono più invidiose di altre e questo potrebbe dipendere dal loro segno zodiacale.

Tra i segni più invidiosi al femminile troverai loro

Il fatto di trovarsi a far parte della classifica di oggi non significa che si è invidiosi di qualcuno, significa solo che si potrebbe avere questa attitudine perché governati da forze e pianeti che ci spingono a volerci vedere sul podio ed essere sempre un passo davanti agli altri costi quel che costi.

Nella classifica di oggi troverai i seguenti segni:

Scorpione

Lo scorpione è un segno passionale, questa passione si riversa in tutti gli ambiti della sua vita, allo stesso tempo è un segno molto introverso, parla poco di sé ma ama studiare molto i suoi avversari e tutte le persone che lo circondano perché lo Scorpione non vuole che ci siano sorprese. Lo Scorpione difficilmente si fida di qualcuno ma quando lo fa si abbandona totalmente all’altro e non ammette nessuna forma di tradimento. Se la tua amica Scorpione prova invidia in realtà è perché facendo un confronto fra la sua vita e quella tua, avverte la sensazione di non aver fatto abbastanza, perché se lo avesse fatto probabilmente si troverebbe nella tua stessa posizione.

Vergine

Conosciamo la Vergine per la sua minuziosità, il suo essere puntiglioso e molto preciso, nonchè analitico. Sicuramente siamo di fronte ad un segno ben strutturato che mira sempre e comunque alla perfezione. Nessuno è perfetto e qualche volta può capitare anche alla Vergine di perdere la retta via e di commettere qualche errore che faccia precipitare la situazione e renderla diversa dal previsto. Solitamente è in queste occasioni che la donna Vergine guarda con occhi diversi le persone che la circondano, con gli occhi del confronto e in questo caso possono sentire la morsa dell’invidia bruciare dentro di loro.

Capricorno

il capricorno è il nativo più laborioso di tutto lo zodiaco, sul piano professionale da sempre il massimo, non si ferma mai e non si arrende mai. Spesso vanta successo nella sua vita perché è molto determinato a raggiungere i suoi obiettivi professionali. L’unica nota dolente di questo segno è che di fronte alle grandi difficoltà e ai grandi ostacoli diventa molto vulnerabile e si arrende, non riesce a venire a capo e a trovare le soluzioni, non riesce a trovare percorsi alternativi, quindi più che agire preferisce cadere nell’autocommiserazione ed è a questo punto che l’invidia diventa una nota dolente per lui.