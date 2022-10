Quali look da ufficio creare ad ottobre secondo i nuovi diktat della moda

Sì, la domenica, in molti preferiscono evitare di pensare all’ufficio visto che la si dedica al relax ed alla famiglia. Per le più organizzate – e per chiunque ami il proprio lavoro – invece è un vero e proprio piacere preparare l’outfit per il lunedì mattina, i documenti, ecc. Scopriamo come vestirci.

Non solo completi coordinati e camicia bianca d’ordinanza, a prescindere dal fatto che si lavori nella moda o in ambito artistico di vario genere, ormai si indossano jeans, blazer, lupetti, maglie fantasia in qualsiasi azienda. Tutto senza eccessi e senza banalità, ecco i capispalla, i pantaloni ed i match più cool del momento per farsi ammirare e sentirsi a proprio agio con colleghi, clienti ed uscite improvvise per colazioni ed aperitivi.

Vediamo i look furbi per le frenetiche giornate lavorative di ottobre con le proposte giuste a budget contenuti.

Come vestirsi in ufficio nel mese di ottobre: le scelte passe-partout

Il blazer oversize ci accompagnerà anche a novembre e quello ampio a doppiopetto con revers e spalle segnate di Zara sembra l’ideale. Disponibile in nero, grigio e kaki, rappresentalo stile anni Ottanta senza le spalline imbottite a dismisura e si potrà mettere con un paio di jeans mom o con un pantalone attillato nero. Il contrasto tra largo e stretto renderà la figura armoniosa. Costa 49,95 euro.

Il colore grigio in ogni modo e tessuto va per la maggiore. Lo abbiamo visto sulle passerelle di Chanel come in quelle di Gucci e lo troviamo nelle vetrine di Castellani in versione abito juliette. Si trovano il grigio chiaro e l’antracite, la tinta unita e la stampa scozzese ma il protagonista resta lui, anche abbinato a maglie rosa fragola. Il vestito chemisier di H&M costa solo 34,99 euro ed è perfetto con gli stivali da pioggia come con un tronchetto. Meglio comunque portarsi “un pullover di sicurezza”, bisogna essere pronte a tutto con questo meteo incerto.

L’outfit monocromatico per tailleur e spezzato va per la maggiore. Marella ne ha realizzati di bellissimi e non passano inosservati anche grazie alla testimonial Mariacarla Boscono per il progetto #inwomenwetrust. Con il blazer semiaderente marrone (289 euro), in misto lana stretch, chiusura con unico bottone centrale e tasche con patta, si richiede il pantalone ampio dello stesso colore (179 euro) con chiusura a gancio e tasche laterali. Starà bene sia con una classica décolleté che con uno stivaletto nero.

Ovvio che queste dritte valgano anche per chi ha un corpo minuto con le regole però che abbiamo visto ieri.

Tra un dubbio e l’altro l’importante è impegnarsi, nel look e nel lavoro perché, comunque vada, i rimpianti saranno a zero, almeno verso noi stesse.

Silvia Zanchi