Occhi gonfi? Ecco il rimedio che fa miracoli e risolverà ogni tuo problema, con questi piccoli gesti il tuo sguardo tornerà luminoso e potente, senza i segni della stanchezza.

La bellezza di ognuno è speciale, ed è data anche dall’amore che si prova verso sé stessi. Non sempre ci si prende cura di sé, e le borse sotto gli occhi mostrano dei solchi ed un gonfiore, che finiscono per rendere il viso poco sano. Non si tratta di “vezzi o capricci” di bellezza, ma di valorizzazione di sé stessi, dando il giusto peso al benessere sia fisico che mentale. Quindi, se vuoi eliminare gli occhi gonfi, questo rimedio fatto di gesti semplici e veloci, sistemerà le tue giornate ricche di stress. Questo rimedio contro gli occhi gonfi fa miracoli.

La parola stress è un po’ il termine che è sulla bocca di tutti: chi non è stressato dalla vita di tutti i giorni? Un progetto che non va in porto, difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti e vivere rapporti sereni, o anche le ansie ai problemi della vita. Insomma, ognuno ha i suoi drammi!

Questi influiscono negativamente anche sulla parte estetica, quindi l’emotività va curata a dovere, senza dimenticare l’importanza della parte inferiore dello sguardo. Gli occhi possono dire ciò che la bocca non riesce a comunicare mediante i suoi che chiamiamo parole.

Se il tuo sguardo non splende di luce propria, allora c’è qualcosa che non va. Stai pretendendo troppo da te stessa? Fai un passetto indietro, valuta le reali priorità, e se qualche volta puoi dirti di sì… fallo!

Il nostro rimedio contro gli occhi gonfi non ti prenderà molto tempo, ma è bene che tu sappia quali sono le premesse per un’azione efficace. La skincare deve essere la tua alleata di bellezza e relax, specialmente perché non per forza deve durare un’infinità di tempo, basta anche soltanto perdere 10 minuti.

Puoi concederti almeno 10 minuti per la tua salute? Scegli i nostri trucchetti, e il tuo benessere aumenterà a vista d’occhio!

Dici addio agli occhi gonfi, questo rimedio fa miracoli!

La vita è un tran tran, ma attorno nel mondo in cui vivi, ci sono risorse così preziose che possono fare la differenza con qualche piccolo gesto. Quante volte idrati il tuo viso, soprattutto bevi acqua e mangi vitamine e sali minerali? Queste condizioni sono fondamentali, perché non solo garantiranno un maggior stato di salute, ma potenzieranno l’azione del trucco di bellezza del giorno. Il rimedio che miracoli contro gli occhi gonfi, è unico!

Quindi, puoi compiere questo rituale di bellezza circa 2-3 volte la settimana, ma non dimenticare ogni giorno di fare la skincare adatta alle tue esigenze. Una buona tecnica è quella di struccarsi, esfoliare alternando con maschere energizzanti, e poi idratare a modo.

Con questa tecnica un viso in salute è garantito, ma gli occhi gonfi necessitano di un trattamento a parte. Perché se hai più volte messo in secondo piano il riposo, perché la vita non te lo permette, per scardinare questo problema ci vuole una tecnica mirata.

Un vasetto e un cucchiaio di legno sono gli strumenti che ti servono. Hai bisogno di prodotti naturali senza plastiche, parabeni, siliconi e altre sostanze chimiche e tossiche dannose, perché deve agire la tua amica ed alleata migliore: Madre Natura!

I frutti di quest’ultima contengono le proprietà nutritive e lenitive che fanno al caso tuo, visto il gonfiore sotto il tuo bellissimo sguardo. Metti nel contenitore quelli che sono considerati i prodotti che più tra tutti favoriscono un viso sano e riposato.

L’olio d’oliva è letteralmente oro colato, sai quanto fa bene all’organismo? Dall’alimentazione alla cura in cosmesi, è un prodotto di cui non puoi fare a meno. Questo unito al burro di cacao potenzierà l’azione rimpolpante e nutriente del tuo sguardo un po’ spento dalla vita.

A questo va aggiunta l’acqua di rose, un toccasana che profuma di natura! Come puoi ben constatare si tratta di ingredienti che trovi facilmente, costano poco, e sono assolutamente ecosostenibili. Quindi farai del bene a te stessa e al mondo intero! Come vanno combinati e in seguito applicati?

Per trarre giovamento dalle proprietà tonificanti e rinfrescanti dei prodotti dovrai prima sciogliere in un pentolino tre cucchiai di burro di cacao in tre d’olio, e fai cuocere tutto a fuoco lento e a bagnomaria. Quanto si è sciolto tutto, lascia freddare e aggiungi l’acqua alle rose.

Le sostanze emollienti detergono ed eliminano anche l’accumulo di sebo sotto gli occhi, che c’è in profondità. Applica la lozione quando tutti gli ingredienti si sono ben amalgamati, e utilizza un pennello adibito solo per il trattamento del viso. Lascia agire per 15 minuti, tampona per bene, la miscela si deve assorbire.

Alla fine, risciacqua con acqua tiepida, et voilà la tua pelle è luminosa e splendente!