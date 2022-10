Scegli il pianeta che vorresti visitare e scopri come ti influenzano le stelle

No, tranquilla: il test dell’influenza planetaria non ci dirà se hai la febbre o meno a seconda di quale pianeti frequenti. Ci dirà molto di più!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che viene veramente dallo spazio.

Sarà veramente molto importante per capire che tipo di persona sei e quali sono le influenze che ti guidano.

Come dici? Non credi di riuscire a distinguere i pianeti così… ad occhio nudo?

Tranquilla: ti aiutiamo noi!

Test dell’influenza planetaria: scegli un pianeta e scopri come ti influenza

Altro che sedicenti (ed inutili) influencer buoni a nulla: per fortuna che esistono i pianeti!

Che ti piaccia o meno, sappi che la natura e l’Universo che ci circondano influiscono molto su di noi.

Bisogna solo sapere come, quando e perché!

Proprio per questo, oggi, abbiamo pensato di proporti il test dell’influenza planetaria; no, tranquilla, non abbiamo chiesto ad influencer di altre galassie di svendere la privacy dei loro figli o di venderti prodotti senza che tu te ne renda conto!

Quello che vogliamo sapere è quale di questi quattro pianeti che ti abbiamo proposto qui sopra ti attira di più.

Scegli con calma, fatti trasportare dai colori e dal tuo subconscio: scopriamo insieme quali pianeti sono e che influenza hanno su di te!

hai scelto Venere : beh, anche se non avevi riconosciuto il pianeta ci sembra chiaro sotto quale influenza ti trovi, vero?

Venere, il pianeta dell’amore, ti guida in tutti i tuoi passi. Sei una persona romantica (estremamente romantica) che non ha paura di mostrare il suo cuore agli altri.

Proprio per questo motivo non ti diremmo di provare anche il test che ti dice da chi devi guardarti le spalle : non lasciare che il romanticismo offuschi la tua capacità di giudizio!

Amare l’amore è per te qualcosa di completamente normale. Il tuo pianeta ti “guida” in questo, facendoti fare sempre le scelte più romantiche che ci siano.

C’è un unico problema, però: a volte esageri e questo può metterti nella condizione di soffrire! Non lasciare che Venere ti renda completamente succube dell’amore: prendi le distanze, una volta ogni tanto!

Giove ti fa prendere sempre decisioni che siano il più possibile eque e che tengano in considerazione il benessere di tutti.

Ehi, a volte essere troppo giusti può crearti qualche piccolo intoppo nella vita. Sei una persona che tende a mettere i bisogni degli altri di fronte ai propri e questo è, di certo, complicato da gestire. Che ne dici, non è per caso giusto il momento di lasciare che l’influenza del saggio Giove ti guidi solo nei momenti veramente necessari?

(Secondo noi sì; tu prova e vedrai!).

Saturno è un pianeta che parla, in realtà, di responsabilità, di indipendenza, di struttura e del tuo ruolo nel mondo. Si tratta, ovviamente, di un’ottima influenza!

Sei una persona che non può fare a meno di avere tutto sotto controllo; questo, di certo, può crearti più di un problema proprio perché non riesci mai a lasciarti andare alle passioni!

Di certo sei una persona che ha una strada dritta e ben tracciata di fronte a sé, non tanto per fortuna quanto per il fatto di aver scelto di costruirla, mattonella dopo mattonella. Ricordati, però, che la vita non è solo serietà ma anche qualche momento di pazzia!

Quando non sei impulsiva e non segui le tue impressioni ti sembra di andare contro la tua stessa natura.

Sei una persona assolutamente potente, capace di grandi gesti ed anche di grandi errori. Questo non ti ferma però e per fortuna! La tua scelta ci mostra che sei sotto l’influenza di un pianeta veramente in grado di farti fare tutto. Certo per fare “tutto” può anche capitare di sbagliare, di vergognarsi o di mettersi in imbarazzo.

Niente di troppo preoccupante ma stai attenta all’influenza di Marte nella tua vita; se prende il sopravvento sarà molto difficile tornare indietro!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.