Dimenticano sempre tutto, ecco i segni più smemorati dello zodiaco

Oggi le stelle ci rivelano chi sono i segni zodiacali più distratti di tutto lo zodiaco. Questi segni sono dei grandi smemorati.

La memoria probabilmente non è un tratto che si acquisisce alla nascita, anche le persone più smemorate praticando costantemente tecniche di concentrazione potrebbero migliorare notevolmente questo stato. I segni dei quali stiamo per parlarvi vivono un po’ in un’altra dimensione e hanno un po’ la testa tra le nuvole per quello finiscono col dimenticare sempre tutto.

Le persone che fanno parte della classifica di oggi sono un po’ goffe, perennemente distratte, le vedrai inciampare molto spesso e dimenticare quasi tutto. Un po’ è anche colpa della loro appartenenza astrologica che conferisce loro il dono dell’astratto.

Ecco chi sono i segni più smemorati dello Zodiaco

L’appartenenza ad un segno zodiacale conferisce caratteristiche uniche con distinte qualità e anche distinti difetti. Alcuni segni in effetti sono più malleabili e premurosi, altri sono più duri e tendono a sopraffare gli altri, poi ci sono i creativi, i sognatori.. insomma ce n’è per tutti i gusti. Oggi vi raccontiamo chi sono, secondo gli astrologi, i segni più distratti.

Disorientati, a volte non si rendono neanche conto di ciò che accade intorno a loro, rovesciano continuamente il bicchiere colmo d’acqua sul tavolo mentre mangiano e si mettono la mano sulla fronte dicendo “Oh mio Dio ho dimenticato …”. Forse ti è venuto in mente un tuo conoscente che potrebbe far parte di questa classifica!

Ecco chi sono questi segni inguaribili smemorati:

Pesci

Il primo segno della classifica dei segni con meno memoria è il Pesci. Questo segno è fantasista e ama sfuggire alla realtà e restare nella sua zona sogni. Non sono persone pigre, anzi hanno molti interessi e le loro giornate sono piene di impegni, questo è il motivo per il quale non riescono a mantenere i piedi per terra. Le loro giornate sono abbastanza confuse, perdono l’attenzione molto facilmente e non guardano mai dove mettono i piedi, per fortuna hanno tanti amici e qualcuno che li aiuti sempre a rialzarsi al loro fianco.

Gemelli

Il nativo del Gemelli si perde costantemente in chiacchiere. Questo segno dimentica tutto perché parla troppo, è sempre a causa delle chiacchiere finisce col perdere il lume del tempo e dimenticare le cose che doveva fare. Per loro la cosa importante è essere al centro dell’attenzione delle conversazioni che fa e se colleziona incidenti è solo perché non vede gli ostacoli. Le stelle consigliano al Gemelli di non dimenticare di portare i cerotti sempre con se.

Acquario

Anche l’Acquario si aggiudica un posto in questa classifica ed è un segno che dimentica con grande facilità anche le cose più importanti. Come il Pesci anche l’acquario è un pò fantasista e vive tra le nuvole, sogna troppo ad occhi aperti e pensa troppo alle cose che deve fare piuttosto che farle. Sono dei segni che sono sempre presi da qualcosa al punto da non vedere neanche l’ovvio ma se riuscirai a rubare la loro attenzione e la userai per confidare loro un tuo segreto, stai pur certo che lo porteranno fino alla tomba.