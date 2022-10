Stanchezza e irascibilità sono due tasti dolenti tipici dell’autunno, vuoi dei trucchi? L’estate è finita, e la possibilità di tornare in ferie è lontana nel tempo!

Al di là dell’ironia, se anche tu in questo periodo percepisci una forte stanchezza ed una persistenza irascibilità non è colpa tua, ma di una serie di cause che ti provocano stress. L’accumulo di tensione e la somatizzazione dei sintomi sono tra le principali cause che determinano l’insorgere di patologie mentali. Se anche tu non vuoi cadere vittima di cattive abitudini che possono farti stare male, se ti va segui qualche suggerimento. Ricorda però che l’aiuto di un professionista può essere il passo primario per stare bene.

Non tutti si rendono conto che avere dei trucchi per combattere l’irascibilità e la stanchezza significa possedere degli strumenti fondamentali per affrontare la routine. A volte, non basta sentirsi dire o pensare “rilassati”, perché i fattori ambientali quotidiani sono tantissimi, e l’essere umano assorbe come una spugna.

Spesso non ci si rende nemmeno conto di vivere questi “stati mentali”, ed a volte lo si scopre dai frequenti scontri che si hanno con i familiari e le persone care. Quindi, se ti sei stancato di star male, e vorresti stravolgere in positivo la tua routine, sei nel posto giusto.

L’obiettivo è stare bene con sé stessi compiendo piccoli gesti durante le giornate, anche quelle peggiori. Te li elenchiamo, spiegandoti anche le cause del rinnovato benessere.

Trucchi pratici contro stanchezza e irascibilità

Se la stanchezza e l’irascibilità sono motivo di scontri e malessere personale, ricorda sempre che chiedere aiuto ad un professionista è il gesto d’amore migliore che tu possa fare per te stessa. Così, ti consigliamo dei piccoli trucchi che potrebbero alleviare la tensione, e favorirti una sensazione di soddisfazione.

Tra le maggiori cause di malessere c’è la confusione: quante volte ti sei sentito in questo modo, addirittura perso, magari su un obiettivo che non riesci a porti? Ebbene, per affrontare questa condizione potresti decidere di mettere in ordine uno spazio che non ti piace più com’è organizzato. Prima o poi qualche idea valida, arriverà!

Inoltre, in autunno è tipico percepire tristezza e pigrizia, magari perché non ti piace molto la stagione, oppure perché ti piace così tanto perché ti piace il “comfort.” Basterebbe alzarsi dal divano, vestirsi in maniera anche comoda ed accendere la musica. Fare questi gesti, anche soltanto mentre di fanno le faccende domestiche, è davvero salvifico.

Come se non bastasse ci sono anche pensieri ossessivi, quelli dovuti all’ansia e all’insonnia. Questi sono molto spesso legati, quindi potresti compiere due rituali che non solo faranno stare bene la tua mente, ma anche il corpo. Prima di andare a dormire fai una skincare soddisfacente e adatta alle tue esigenze.

La sensazione di benessere sarà immediatamente percepita, così favorirai un rilassamento tale da raggiungere a pieno leggendo la pagina del tuo libro preferito. Non leggere nulla dal telefono, ma mantieni la mente attiva quanto basta per stancarti, e riuscire finalmente a prendere sonno.

Infine, se ti senti nervosa e poco motivata non guardarti indietro, magari ad un passato fatto di rimpianti ed assolutamente insoddisfacente, inizia cambiando postura. Spalle dritte e petto in fuori, cambia ambiente. Magari fai una passeggiata al parco e siediti in mezzo alla natura, oppure modifica la disposizione di alcuni mobili in casa, avrai comunque sensazione di vivere in uno spazio nuovo!

Allora, che stai aspettando? Basta poco per stare meglio, senza ovviamente dimenticare di consultare uno specialista se senti di provare ancora sensazioni spiacevoli. Cura la tua mente partendo dalla consapevolezza che devi prenderti amare te stessa, e da lì il passo alla guarigione è appena iniziato!

Porta avanti la tua rivoluzione da piccoli trucchi, potrai dire addio alla stanchezza e all’irascibilità!