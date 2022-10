Questo shampoo poco conosciuto è quanto di meglio tu possa desiderare per i tuoi capelli

C’è un particolare shampoo che sta diventando sempre più popolare, soprattutto per i suoi effetti benefici.

Hai mai sentito parlare delle barrette di shampoo? Queste ultime stanno spiazzando il web, non solo per la loro unicità ma anche per la loro elevata sostenibilità.

Infatti, rispetto alle altre tipologie di shampoo, le barrette sono un’opzione più ecologica per lavare i capelli, riuscendo comunque a fare tutto ciò che fa il normale shampoo. Sono anche un’ottima opzione se sei alla ricerca di uno shampoo naturale. Ma scopriamo insieme cos’è esattamente una barretta di shampoo e soprattutto come usarla.

Lo shampoo solido: più naturale e sostenibile

Le barrette di shampoo sono semplicemente il tipico shampoo liquido, ma sotto forma di barretta solida. Sono un detergente naturale anche se i risultati dipendono dal tipo di capelli e dalle loro esigenze.

Però, in genere gli shampoo solidi sono migliori per la salute della propria chioma. Di solito sono realizzate con ingredienti più naturali rispetto allo shampoo liquido e quindi non privano i capelli degli oli sani. Ma perché le barrette di shampoo solido sono un’opzione più sostenibile dello shampoo liquido? Come ben sai, gli shampoo liquidi sono generalmente contenuti in bottiglie di plastica. Se si passa alle barrette di shampoo, si riduce notevolmente l’utilizzo di plastica. Per quanto riguarda il suo utilizzo, ci sono due modi comuni per usare una barretta di shampoo solido. La si può strofinare direttamente sui capelli, oppure si può creare una schiuma sulle mani e usarla per detergere la chioma. In entrambi i casi, per ottenere i migliori risultati, i capelli devono essere ben bagnati fino alle radici.

Se scegli il primo metodo, devi strofinare la barretta direttamente sul cuoio capelluto fino alle punte dei capelli con un leggero movimento di pettinatura fino a formare una schiuma. Aggiungi poi l’acqua man mano che procedi. È importante strofinare dall’alto verso il basso con un movimento di pettinatura diritto per evitare che le ciocche si aggroviglino. Quindi assicurati di risciacquare accuratamente fino a quando non ci sono più residui. Per il secondo metodo, puoi usare le mani bagnate per creare una schiuma e usare quest’ultima per lavare i capelli. Non devi fare altro che strofinare la schiuma sul cuoio capelluto e sulla lunghezza dei capelli, come faresti con il tradizionale shampoo liquido. Anche in questo caso, assicurati di risciacquare molto bene. Con le barrette di shampoo naturale, puoi lavare i capelli anche ogni giorno senza seccare o danneggiare il cuoio capelluto o i capelli stessi.