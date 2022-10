Hanno la lacrima facile: questi segni zodiacali piangono sempre!

I segni zodiacali con la lacrima facile potrebbero sembrarti persone sensibilissime… ma forse è meglio analizzarli prima insieme con questa classifica!

Ci sono persone che non piangono mai, persone che piangono solo qualche volta e persone che… beh, piangono sempre!

Oggi abbiamo deciso di analizzare la classifica dei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di esplodere in un pianto disperato… ehm… quasi sempre.

Pensi di essere tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali con la lacrima facile: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ammettiamolo: quando vedi un bambino piccolo per strada ti viene sempre un poco da piangere, non è vero?

Non parliamo, poi, di quando vedi un gattino appena nato o di quando qualcuno ti abbraccia o di quando vedi qualcuno abbracciare qualcun altro e…

Ok, aspetta, fermiamoci un attimo. Non è che per caso sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali con la lacrima facile?

No, dai, non metterti a piangere: stiamo semplicemente facendoti una domanda!

Ci sono persone che proprio non riescono a smettere di piangere, poco importa quale sia la situazione ed il motivo.

Piangono di felicità, piangono di tristezza, piangono di rabbia e piangono anche senza un motivo. Insomma, non c’è veramente modo di capire perché piangono ma potete star certi che piangeranno!

Che ne dici: ti va di scoprire cosa dice l’oroscopo a riguardo?

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, sì, è inutile che facciate quella faccia. Ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali con la lacrima facile!

Anche se siete solo in quinta posizione, voi nati sotto il segno dei Gemelli siete persone particolarmente sensibili: e lo sapete!

Un Gemelli farà di tutto per non essere visto piangere o per evitare di farvi sapere che si commuove. In realtà, i nati sotto questo segno tendono a piangere spesso e volentieri, senza riuscire a dominarsi. Sono troppo pieni di emozioni per riuscire a smettere di piangere!

Pesci: quarto posto

Ebbene sì, cari Pesci, non siete le persone distaccate e prive di sentimenti che gli altri vorrebbero farvi credere!

I Pesci, infatti, sono quasi sempre considerati persone con la testa per aria, che non si rendono conto di quello che succede loro intorno.

Per quanto questo sia vero (visto e considerato anche che i Pesci insistono particolarmente su questo loro tratto per evitare conseguenze alle loro azioni), c’è da dire che i Pesci sono anche persone particolarmente sensibili, che piangono per un nonnulla. Magari non si faranno vedere da voi ma possiamo assicurarvi che piangeranno molto!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone che non riescono veramente a trattenere le lacrime.

Potremmo dire che per la maggior parte dei Toro il motivo è semplice: faticano ad esprimersi e da qualche parte tutti quei sentimenti devono pur uscire fuori!

I Toro sono persone che piangono principalmente di rabbia proprio perché si arrabbiano spesso! Visto che i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali che hanno sempre un’opinione (e che, altrettanto sempre, te la diranno) c’è poco da fare: una lacrima solcherà sempre il loro viso!

Cancro: secondo posto

Cari amici del Cancro, sapevate benissimo di essere in questa classifica dell’oroscopo. Non mettetevi a piangere proprio ora!

I Cancro sono persone generalmente molto emotive che non riescono veramente ad evitare di farsi venire i lacrimoni ad ogni momento.

Un Cancro può piangere veramente per qualsiasi motivo: perché è stanco, perché ha sonno, perché è felice, perché è innamorato o perché, semplicemente, qualcosa lo ha fatto commuovere. Magari sono due vecchini che camminano mano nella mano per strada o magari è solo una sensazione nell’aria che ci sia qualcosa che lo sta facendo commuovere.

Impossibile sapere la verità con un Cancro: non riuscirà a dirvela tra i singhiozzi e tra una o due ore starà già piangendo per qualcos’altro.

Provate a passare una giornata con loro per crederci!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con la lacrima facile

Cari amici dello Scorpione, noi sappiamo che la prima reazione al vedervi in testa alla classifica dei segni zodiacali con la lacrima facile sarà la rabbia.

Ci dispiace dovervi smascherare di fronte a tutti gli altri segni zodiacali però la verità è che siete veramente persone dalla lacrima facile: non prendetevela con noi!

Gli Scorpione sono persone che tendono ad evitare di affrontare i propri sentimenti, a volte trascinando le situazioni fino a degli estremi particolarmente spaventosi.

Il motivo è che, spesso, gli Scorpione sono persone che si trovano in posizioni difficili, dove devono prendere decisioni e fare mostra di sicurezza di sé. Per questo, anche nella vita di tutti i giorni, gli Scorpione tendono a mantenere lo stesso atteggiamento, senza mai far vedere quanto sono fragili dentro.

Ecco, quindi, che gli Scorpione tendono poi a soffrire tanto, senza poterlo mai mostrare a nessuno. Le lacrime sono uno sfogo per qualsiasi piccolo problema o grande sofferenza: magari non ve le mostreranno mai ma sappiate che gli Scorpione nella vostra vita piangono e anche tanto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.