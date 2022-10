Coccola i tuoi occhi stanchi e cancella le occhiaie, servono solo 10 minuti

Gli occhi stanchi si notano subito, cancella quelle occhiaie con un gesto pratico! Amarsi è il primo passo verso il benessere, ti spetta questo diritto!

Non puoi doverti occupare di tutto, perché alla fine della giornata non pensi mai a te stessa: ripara ai danni della routine! Ci sono tanti metodi per curare condizioni come la stanchezza fisica, ma per quella mentale non basta una medicina, bisogna rivoluzionare il proprio stile di vita! Come? Inizia a volerti bene dallo sguardo. Ricorda che gli occhi sono lo specchio dell’anima, per cui cura la tua anima, segui questo rimedio.

Innanzitutto, dirti che basta il rimedio per risolvere non è giusto, perché è chiaro che tu inizi a modificare il modo attraverso il quale ti prendi cura di te. Appunto, dovrai darti la priorità!

E’ chiaro che se hai figli e una carriera da portare avanti non puoi pensare né di abbandonarli, né tantomeno di rendere vani i sacrifici che hai fatto. Quindi, ti stiamo consigliando di ritagliarti uno spazietto, solo tuo in cui nessun altro può dire la sua.

Sei pronta a scoprire il rimedio del giorno? Cancella le occhiaie con un gesto, anche perché il rimedio è rapidissimo: ti bastano 10 minuti!

Cancella le occhiaie in modo naturale, ecco il trucco.

Quindi, dopo aver felicemente suggerito che è necessario prendersi del tempo per sé, è bene iniziare a scoprire di cosa si tratta il trucco del giorno. Intanto sappi che non dovrai acquistare prodotti costosi, e soprattutto non faranno del male alla tua pelle, la ragione? Sono assolutamente naturali ed economici, meglio di così, cosa stai aspettando, inizia!

Vuoi scoprire quali sono gli ingredienti con alta percentuale di antiossidanti e betacarotene? Queste due sostanze sono un toccasana per la salute, senza di loro non sperare di eliminare le occhiaie. Inoltre, non avere paura di trovarli in chissà quali ingredienti, ti abbiamo già accennato che basta davvero poco.

Si tratta di prodotti economici, facilmente trovabili nei negozi di fiducia, e soprattutto sono naturali! Essendo ecosostenibili non farai alcun danno alla natura. Con questo piccolo gesto farai del bene a te stessa senza danneggiare nessuno.

Inoltre, vuoi mettere la potenza dei frutti di Madre Natura? Le creme in commercio sono valide, ma usate per lungo periodo danneggiano irrimediabilmente il tuo viso perché comunque contengono plastiche, sostanze chimiche e tossiche.

Tornando a noi, troverai le due proprietà sopra elencate in carote e limone! Addio segni di stanchezza, la pelle apparirà fin dalle prime applicazioni più luminosa e con un colorito sano. Frulla due carote, alla miscela aggiungi il succo di mezzo limone e mescola.

Applicalo sotto gli occhi prima di andare a dormire, e lascia agire per circa 15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida, tampona con un asciugamano di cotone chiaro, e le puoi cospargi dell’olio di mandorla nella zona delle occhiaie. Ne basteranno pochissime gocce, massaggia con delicatezza e inspira.

Puoi fare questa maschera circa 2-3 volte la settimana, sempre la sera, perché al mattino il tuo viso è stressato da raggi solari e routine.

La respirazione favorirà il processo di rilassamento e di attivazione delle proprietà dei prodotti menzionati. Che aspetti? Prova questa lozione fai da te, ci metterai pochissimo tempo, ed in vantaggi sono davvero tanti.

Scegli la bellezza, cura te stessa con delle coccole quotidiane!