Guarda questa immagine e scopri qual è la tua più grande delusione

Il test della delusione più grande ci dirà qual è la tua, anche se tenti di nasconderla in tutte le maniere. Dai, è ora di scoprire la verità!

Inutile fare finta di non aver mai provato una delusione nella vita.

Tante persone, generalmente, fingono che tutto vada alla grande, che non ci siano problemi o che non ce ne siano mai stati nelle loro vite.

Ricevere una delusione, infatti, è veramente complicato: ci si vergogna, ci si imbarazza e ci si sente male oltre al fatto che… non abbia ottenuto quello che volevamo!

Oggi abbiamo deciso di scoprire la tua, non per metterti alla gogna, ma per scoprire la verità. Pronta?

Il test della delusione più grande tu abbia mai provato: ecco qual è

Oggi ti chiediamo di dare un’occhiata all’immagine proposta per svelare qualcosa di veramente unico.

La tua delusione più grande!

Tante, tantissime persone fingono di non aver mai provato una cocente delusione in vita loro.

Meglio fare finta di niente, meglio dire che non si è mai provata una delusione e che mai si proverà!

Insomma: un classico atteggiamento da volpe che non arriva all’uva e che, quindi, finge di non volerla in primo luogo.

Noi, invece, oggi vogliamo scoprire qual è la tua delusione più grande anche perché (spoiler) è arrivato il momento di affrontarla.

Basta vivere incatenati al ricordo di qualcosa che poteva essere e che, invece, non è stato!

Allora: dicci subito cosa hai visto come primo elemento in questa immagine e riveliamo insieme qual è la tua delusione più grande!

hai visto il cielo grigio : se ti sei concentrata prima sul cielo grigio, ti consigliamo subito un altro test da fare. Si chiama test del ricominciare e ti dirà se è il momento giusto per farlo o meno .

Il motivo per cui te lo consigliamo è questo: la tua delusione ha a che vedere con te stessa.

Non sei come e dove vorresti essere e questo ti porta a sentirti estremamente scollegata da tutto e da tutti, triste e sconsolata.

Certo, non tutti i giorni e non tutti i secondi ma comunque senti che c’è qualcosa in te che non va.

Che ne dici, è ora di liberarsi dalla delusione verso te stessa? Noi diciamo di sì. Forza!

Il test della delusione più grande ci dice che la tua ha a che vedere con uno dei tuoi sogni. Avevi un sogno, un obiettivo irraggiungibile, qualcosa a cui aspiravi da tempo. Quando, incredibilmente, lo hai conseguito questo obiettivo si è trasformato… in sabbia che ti scorreva tra le dita.

Quello che sognavi non era così meraviglioso e te ne sei resa conto solo troppo tardi. Dopo tutto quello che hai fatto per raggiungerlo, però, non potevi di certo rinunciare ed ora ti trovi “incastrata”. Perché non ti riprendi la tua vita?

Te lo diciamo perché il ragazzo che dipinge, in questo test, rappresenta la mancanza di verità, la mancanza di chiarezza.

Qualcuno ti ha mentito o ti ha deliberatamente nascosto la verità e quando poi tutto è venuto fuori tu hai scoperto veramente quanto le persone possano essere inaffidabili.

Ci dispiace che la tua delusione più grande sia legata ad un’altra persona e, per questo motivo, ti consigliamo di provare anche questo test che ti dirà quali sono le persone da cui, in questo momento, dovresti provare a guardarti le spalle .

Non diventare sospettosa ma non permettere a nessuno di buttarti a terra!

No, non preoccuparti: non si tratta di essere stanchi ma proprio del fatto che la scala, nel test della delusione più grande, rappresenta qualcosa di veramente importante.

Tutte le sue “esternazioni” riportano sempre al significato più profondo. Ma qual è?

La tua delusione più grande, secondo il test, è professionale e artistica.

No, non intendiamo per forza che non fai il lavoro dei tuoi sogni ma semplicemente che hai sofferto molto, in passato, per qualcosa che è stato detto su un tuo prodotto.

Potrebbe trattarsi di qualcosa in cui hai messo il cuore, di qualcosa che hai fatto con le tue mani o semplicemente di qualcosa su cui hai passato tanto tempo.

Non ti sei mai ripresa da una dura critica al tuo lavoro (o alla tua arte) e porti con te questa “vergogna”.

Ehi, basta buttarti giù: il tuo valore non sarà mai apprezzato da tutti!