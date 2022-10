Amore spassionato, ecco i segni più devoti ai loro animali domestici

Oggi le stelle ci rivelano quali sono i segni zodiacali che per loro natura sono più amanti degli animali.

I segni della classifica di oggi difficilmente non hanno un animale domestico del quale prendersi pienamente cura. Questi segni apprezzano in particolar modo la compagnia dei loro amici pelosi. Ai loro amici a quattro zampe attribuiscono qualità che a volte persino l’essere umano non possiede, come una grandissima sensibilità e una compagnia di qualità.

Questi segni amano gli animali amano la loro compagnia e amano giocare con loro. Con i loro amici pelosi creano un legame particolarissimo quasi simbiotico. Fai parte della classifica di oggi anche tu? Scopri anche chi sono i tre segni che subiranno un tradimento a Ottobre

Ecco quali sono i segni zodiacali più legati agli animali

Se tuo figlio continua a chiederti di prendere un cane forse non si tratta solo di un capriccio, potrebbe far parte dei segni zodiacali che provano sentimenti speciali verso gli animali, la loro vita senza un animale domestico sembra vuota. Verso gli animali domestici sviluppano una speciale empatia. Ognuno di loro ha preferenze diverse, per cani gatti o altri esemplari, quel che li accomuna però resta un grande fascino per tutto il mondo animale, dagli animali della fattoria a quelli del mondo selvatico.

Ecco chi sono i segni zodiacali chiamano di più gli animali:

Pesci

I nativi del Pesci quando adottano un animale lo trattano come un membro della famiglia. Questo segno è molto responsabile e attento alla propria salute e fa altrettanto con il suo animale domestico. Lo curerà e alimenterà in modo equilibrato. Il Pesci non mancherà mai una visita dal veterinario, non dimenticherà mai di far fare una passeggiata al suo amico o di dargli la sua quotidiana dose di coccole. Quando il suo amico a quattro zampe verrà a mancare proverà un enorme dolore del quale si riprenderà a fatica.

Leone

Anche i nativi del Leone provano grande amore per gli animali. Solitamente questo segno si attiva nell’aiutare gli animali in difficoltà, si impegna a trovare una casa ai trovatelli abbandonati e si batte per la tutela della fauna selvatica. Queste persone provano molta sofferenza di fronte al bracconaggio o agli abusi sugli animali, sono molto protettivi verso queste categorie che sono più deboli e non possono difendersi da soli. Il Leone sviluppa un legame speciale con i suoi animali domestici e ciò che li unisce più di tutto e ciò che lui apprezza più di tutto, è la grande lealtà che questi esseri hanno verso l’essere umano.

Bilancia

Il nativo della Bilancia tende a riversare sui suoi animali domestici lo stesso amore che darebbe ai suoi propri figli. Li sentirai spesso dire che gli animali sono anche meglio degli esseri umani, per i loro animali non badano a spese e vogliono sempre il meglio. Un nativo della Bilancia non lascia mai un animale in difficoltà ma si adopera per salvarlo e trovargli una sistemazione.