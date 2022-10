Sai cucinare le olive alla siciliana? Usa questa ricetta e saranno strepitose

Una ricetta tradizionale che possiamo preparare con le nostre mani senza grossa fatica, l’importante con le olive alla siciliana è non avere fretta

Non occorre essere grandi chef per imparare i segreti della cucina tradizionale e le olive ‘cunzate’ alla siciliana sono una vera ricetta della tradizione. Olive verdi schiacciate e poi condite con sedano e carote, ma in alcuno casi anche peperoni.

La giusta dose di olio extravergine, l’aceto di vino bianco, erbe aromatiche come la menta oppure l’origano o il prezzemolo, aglio e peperoncino. Il vero ingredienti però è un altro: la pazienza e ora capirete perché.

Queste olive alla siciliana saranno indimenticabili: la ricetta passo dopo passo

Come conservare le olive ‘cunzate’ alla siciliana? Non è necessario metterle nei classici vasetti, anche se nessuno ce lo vieta. Ma basterà lasciarle nella loro ciotola ben coperte, con della pellicola alimentare sopra. Oppure in un contenitore ermetico con coperchio. In entrambi i casi possono durare anche un mese in frigorifero.

Ingredienti:

1,5 kg di olive verdi

7 spicchi di aglio

1 costa di sedano

4 carote

1 rametto di menta

3 ml di aceto di vino bianco

150 ml di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

1 peperoncino

Preparazione:

La prima operazione da fare è quella di lavare bene tutte le olive, eliminando eventuali foglie o altre impurità. Poi il passaggio più delicato: ci serve tirare via il nocciolo senza rovinare la materia prima.

Se abbiamo mano fermissima possiamo usare un batticarne, con un colpo secco e deciso per non schiacciare la polpa. In alternativa, una soluzione molto più pratica è quella di usare lo snocciolatore, quello per ciliegie e olive. Possiamo trovarlo in tutti i negozi di casalinghi oppure nei negozi di shopping online e con 10, massimo 15 euro ce la caviamo.

Quando abbiamo terminato questa operazione, risciacquiamo le olive sotto l’acqua corrente e poi comincia la fase di riposo. In una ciotola grande, con acqua fresca e qualche fettina di limone, cambiando l’acqua ogni giorno per una settimana. Questo è l’unico metodo valido per far perdere il sapore aspro alle olive.

Quando arriviamo all’ottavo giorno, cambiamo l’acqua e rimettiamole a bagno, aggiungendo però un paio di cucchiai di sale grosso. Lasciamole in ammollo ancora mezza giornata e poi sono pronte per la lavorazione.

Versiamo le olive schiacciate in una ciotola, poi aggiungiamo gli spicchi di aglio tritati finemente, la costa di sedano pulita e tagliata e tocchetti, le carote pelate e tagliate a dadini. Aggiungiamo subito l’olio extravergine e diamo una prima girata.

Per completare ci mancano le foglioline di menta, tritate al coltello, il peperoncino tagliato a fettine e l’aceto di vino bianco. Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno, oppure direttamente con le mani dopo aver messo i guanti da cucina, e le nostre olive ‘cunzate’ alla siciliana sono pronte per essere consumate.

Ma chiaramente, più restano nella ciotola a contatto con gli altri ingredienti e più diventano buone, saporite.