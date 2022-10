Come scegliere il tuo prossimo cosmetico?

L’ingresso di un beauty store è la porta verso un mondo colorato, profumato, ma spesso complicato. Dal packaging agli ingredienti, dagli attivi alla marca, la scelta di una crema adatta, di un siero efficace o di un prodotto cosmetico può essere molto complessa.

La prossima volta che entri in un negozio beauty, non lasciarti confondere dalle marche e dai profumi: ecco una piccola guida per aiutarti a scegliere consapevolmente il tuo prossimo cosmetico.

Dimmi che pelle hai e ti dirò chi sei

Essere coscienti della propria tipologia di cute è l’ABC nel mondo della cosmetica. Identificare il pH e le caratteristiche specifiche della pelle può difenderti dagli acquisti sbagliati, da cosmetici che potrebbero rischiare di accentuare difetti già evidenti.

Per esempio, una crema ricca di oli o molto nutriente potrebbe peggiorare la situazione di una cute grassa; allo stesso modo, una pelle particolarmente sensibile rischia di arrossarsi se soggetta a peeling, prodotti contenenti alcool o detergenti aggressivi.

Non sei sicura di che caratteristiche abbia la tua cute? Per cominciare, è sempre bene consultare un dermatologo o uno specialista.

Controlla gli ingredienti

Se la cosmesi avesse un biglietto da visita, sarebbe senza dubbio l’etichetta. L’elenco di ingredienti e le quantità specifiche di ciascun attivo permettono di conoscere caratteristiche e avvertenze del prodotto, guidando il consumatore verso una scelta saggia e consapevole.

L’applicazione di un’etichetta chiara e leggibile, provvista di indicazione INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) per ogni ingrediente, fa parte della normativa che coinvolge tutti i paesi appartenenti all’UE.

L’INCI è uno strumento utile per coloro che soffrono di allergie: permette di identificare facilmente la nomenclatura dell’ingrediente, in modo da evitare prodotti che possono irritare la pelle.

Ascolta la tua pelle

Pelle secca? Hai bisogno di una guida per idratare in profondità la pelle. Troppo sebo? Devi purificare. Ogni zona e tipologia di pelle ci parla, manda piccoli segnali che possono aiutarci a identificare il problema e trovare una soluzione.

È bene chiarire che non tutta la superficie cutanea reagisce allo stesso modo, soprattutto le varie aree del viso. Il contorno occhi, per esempio, è molto sottile e ha bisogno di essere trattato con creme e soluzioni leggere, specialmente nel caso di gonfiore. La zona T è solitamente più ricca di sebo, quindi una crema eccessivamente nutriente può accentuare l’effetto lucido.

Bio o non bio?

Il grande dibattito degli ultimi anni riguarda l’efficacia di prodotti biologici. Privati di parabeni, siliconi e sostanze aggressive, non tossici e anallergici, questi prodotti contengono oltre la metà di ingredienti naturali e devono rispondere a controlli rigidissimi per entrare in commercio.

Gli ingredienti contenuti nei prodotti bio si uniscono in una texture che lascia respirare la pelle e libera i pori. Questa caratteristica li rende estremamente efficaci per l’applicazione notturna, ma non scherma completamente la cute durante il giorno. Anche nel caso di prodotti bio, è sempre bene conoscere i principali attivi, inattivi e attivi naturali contenuti nell’INCI, in modo da informarsi sulle proprietà di ciascuno e trovare il cosmetico adatto alla propria pelle.