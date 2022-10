Questi tre segni subiranno un tradimento a Ottobre

Le stelle ci rivelano quali segni zodiacali potrebbero subire un tradimento ad Ottobre.

Secondo gli astrologi Ottobre porterà problemi a livello sentimentale o personale ad alcuni segni zodiacali che potrebbero subire un tradimento che provocherà una rottura definitiva nella loro relazione o nel loro rapporto di lavoro o amicizia.

La luna piena in Ariete dal 9 di Ottobre porterà un mare di emozioni a tutti i segni dello Zodiaco i quali sentiranno l’effetto dell’impulsività dell’Ariete e si vorranno cimentare in progetti ed esperienze del tutto nuove, soprattutto sul piano professionale e sul piano sentimentale dove però per alcuni segni è in arrivo una catastrofe.

Questi segni zodiacali subiranno un tradimento ad Ottobre

Ottobre è appena iniziato, secondo gli astrologi questo mese sarà particolarmente favorevole per alcuni segni dello Zodiaco mentre porterà diversi scombussolamenti ad altri segni. Ed ancora gli astrologi prevedono problemi di tipo sentimentale e personale per tre segni dello Zodiaco che potrebbero sperimentare un tradimento.

Questi segni potrebbero dover affrontare un momento doloroso e perdere la fiducia in loro stessi, niente come un tradimento è qualcosa che si fa molta fatica a perdonare. Le stelle consigliano ai segni della classifica di oggi di mettere per la prima volta i loro bisogni emotivi al primo posto.

Ecco i segni che potrebbero soffrire per amore ad Ottobre:

Gemelli

Il nativo del Gemelli si è appena lasciato alle spalle un’estate coi fiocchi, si è divertito molto, ha praticato moltissime attività interessanti e il sorriso lo ha sempre accompagnato, tant’è che questo segno ha attirato le invidie di molte persone. Durante questi primi giorni di autunno e in seguito alla luna piena in Ariete, il Gemelli che sospettava del proprio partner da tempo, avrà una intuizione e se questo tradimento è avvenuto davvero, lo capiranno.

Pesci

Il nativo del Pesci è tra i segni che a Ottobre saranno chiamati a valutare diverse proposte molto interessanti, all’orizzonte si prospettano delle opportunità da cogliere che miglioreranno la loro vita a livello finanziario. Le stelle consigliano a questo segno di non fidarsi di nessuno e di non abbassare mai la guardia, questo segno potrebbe subire un tradimento proprio a livello professionale, inoltre questo cambio di rotta della vita del Pesci potrebbe non essere gradito dal partner che vedendo l’amato totalmente preso dalle novità lavorative in atto nella sua vita, potrebbe cercare attenzioni altrove.

Capricorno

Il nativo del Capricorno è un segno che al centro della sua vita pone sempre il lavoro e la sua professione, ma durante questo mese di Ottobre potrebbe sentire la necessità di mettere al primo posto la sua relazione sentimentale. Questa luna piena in Ariete li rende più impulsivi del solido e le stelle consigliano al Capricorno di mantenere la calma anche di fronte a disparati sospetti che riguardano il partner, perché questa impulsività potrebbe portare a comportamenti dei quali potrebbe pentirsi. Se i sospetti del Capricorno venissero confutati questo segno indubbiamente si ritroverà a sperimentare un grandissimo dolore che lo porterà a desiderare di restare solo e mettere tutto in discussione. Mai come in questo momento il Capricorno sentirà di non avere dalla sua parte la solita razionalità che lo accompagna sempre.