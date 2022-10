Scegli il tuo genere di film preferito e scopri cosa rivela su di te

By

Il test sul tuo genere preferito di film ci svela veramente (ma veramente) tanto di te. Si tratta di una domanda innocua: pronta a rispondere?

Ci sono persone che non farebbero altro che guardare film e persone che, invece, non ne guardano mai, neanche per sbaglio.

Certo, poi ci sono anche persone che non hanno un’opinione così netta sui film e che li guardano quando capita, senza troppi problemi.

Tutti loro, però, hanno in comune una cosa: sanno qual è il tipo di film che preferiscono!

Che ne dici: ti va di condividere questa informazione con noi?

Test sul genere preferito di film: dicci qual è il tuo e scopri chi sei

Tutti quanti, cinefili o meno, abbiamo un genere preferito di film.

Che si tratti di qualcosa a cui neanche pensi, ma verso la quale tendi, o di qualcosa che sai consciamente essere la tua preferita, poco importa.

Il test sul genere preferito di film è qui per dirci che tipo di persona sei in base a quale genere di film preferisci.

Sembra una sciocchezza eppure è qualcosa che può rivelare veramente molto di una persona!

Non fare come i segni zodiacali più cinefili di tutto l’oroscopo che, sicuramente, commenterebbero che loro non amano i generi ma le opere e basta.

Dicci quale, tra le quattro proposte che ti abbiamo dato qui sopra, è il tuo genere preferito e scopri cosa svela di te la tua scelta!

ti piacciono i film comici : dobbiamo veramente dirtelo noi che sei una persona che tutti considerano estremamente simpatica?

A te piace particolarmente l’idea di riuscire a far ridere gli altri, di trasformarli in una specie di pubblico non pagante.

Sei una persona allegra, questo è certo, piena di vitalità e che ha sempre il sorriso sulle labbra! Adori che gli altri si divertano quando sono con te e, per questo motivo, finisci sempre per fare una specie di “spettacolo”. Odi i silenzi, i tempi morti e qualsiasi altro momento di “serietà”.

Il test di oggi ci svela una cosa importante, però: per te è importantissimo piacere agli altri e per questo sei sempre alla ricerca della battuta giusta!

Quando esageri si vede: per questo ti consigliamo di “far ridere” gli altri solo se e quando vuoi veramente!

Di certo sei una persona che ama spaventarsi e spaventare, che adora quel brivido che dà la paura. Sei una persona che è sempre alla ricerca di emozioni forti, forse proprio perché la sua vita non è priva!

Chi sceglie i film dell’orrore, infatti, è una persona che non è per forza di cose “imbattibile” o priva di paura… assolutamente!

Tu ti spaventi anche con poco ma adori il fatto di saltare sul divano e anche quello di dover guardare sotto il letto prima di dormire. Sei una persona che è alla ricerca di quelle emozioni che, evidentemente, ti mancano da altre parti. Niente di male in questo: meglio sapere, però, che tu vuoi vivere la tua vita al massimo e che, quindi, forse devi cambiare qualcosa di quello che fai!

Sei una persona che veramente non può fare a meno di sognare ad occhi aperti quando guarda il vuoto, figurati se non lo fai di fronte ad un film romantico!

Per te l’amore ed i sentimenti sono tutto. Sogni di vivere una vera e propria favola e i film ti aiutano nell’immaginare un amore perfetto, che accada sempre nella maniera più romantica possibile.

Inutile dirti che, purtroppo, la vita non è proprio uguale ai film e che, soprattutto, le storie d’amore richiedono più di un bel faccino e di un colpo di fulmine.

A te, però, piace veramente sognare e, quindi, il test sul genere preferito dei film ci svela che sei una vera e propria amante… dell’amore.

Le persone che ti circondano devono fare i conti con questo tuo modo di approcciarti alla vita ed anche tu, prima o poi, dovrai iniziare a capire che non puoi chiedere ai tuoi partner di essere come Ryan Gosling!

Sei una persona che tende ad immaginare un futuro pieno di avvenimenti e che vorrebbe che la tua vita fosse piena di “problemi”!

Insomma, sei un vero e proprio amante di Vasco: vuoi una vita spericolata!

Scherzi a parte; sei una persona che sta anticipando una vita decisamente avventurosa e che, prima o poi, riuscirà anche ad averla.

Ti piacciono le corse a perdifiato e i momenti di tensione e nella tua vita è esattamente questo quello che vuoi!

