Resilienza è il secondo nome di questi segni zodiacali: si rialzano sempre!

Fai parte anche tu dei segni zodiacali più resilienti di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito grazie alla classifica di oggi dei segni!

Oggi abbiamo deciso di svelarti una classifica dell’oroscopo che è sicuramente importante conoscere.

Il motivo è che è meglio avere uno di questi segni zodiacali vicino, in modo da imparare da loro come essere resilienti!

Anche se questo aggettivo è stato sicuramente bistrattato, soprattutto nell’ultimo periodo, è meglio sapere chi sono le persone resilienti e prendere spunto da loro.

Che ne dici, scopriamo le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più resilienti di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ci sono persone che hanno dovuto per forza imparare a ritirarsi su dopo ogni problema.

Diciamoci la verità; tutto, o quasi, abbiamo dovuto ritirarci in piedi dopo un momento particolarmente duro o dopo una batosta difficile da digerire.

Non si tratta di eroismo ma di semplice… vita! Quella che capita a tutti e nelle maniere più impensate.

Anche se ti è capitato, purtroppo, di dover farti valere anche in un periodo decisamente cupo della tua vita, potresti non trovarti nella classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo.

Non preoccuparti, però: ecco le prime cinque posizioni della classifica di oggi.

Scopriamo subito se ci sei tu o se c’è qualche persona che conosci tra le persone più resilienti dello zodiaco!

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, anche se vi trovate nella classifica dei segni zodiacali sempre arrabbiati, possiamo dire che siete veramente resilienti!

I Leone, infatti, tendono ad imbottigliare le cattive notizie e fanno spesso da scudo agli altri, cercando di risolvere i problemi senza chiedere mai aiuto.

I nati sotto questo segno hanno il terrore di mostrare fragilità ed hanno imparato presto a fare mostra di una grande resilienza!

Toro: quarto posto

I Toro sono persone decisamente curiose. Nonostante siano nella classifica dei segni zodiacali che si imbarazzano per qualsiasi cosa, sono anche in quella dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo.

Chi ci capisce qualcosa è bravo!

Scherzi a parte: i Toro sono persone che hanno una tendenza a nascondere i problemi agli altri, proprio perché sanno cavarsela da soli e perché vogliono fare così.

Sono persone che vanno avanti in qualsiasi situazione, stringendo i denti e facendosi forza da soli. Pensano di non avere bisogno di nessuno e, a forza di dirselo, ormai per i Toro questo mantra è diventato realtà!

Vergine: terzo posto

Cari amici della Vergine, ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più resilienti di tutto l’oroscopo.

Siete sicuramente persone curiose: non avete paura di niente e di nessuno e la solitudine è per voi una compagna. Siete indipendenti, non avete voglia di mischiarvi con gli altri e fate tutto secondo il vostro vero metodo.

C’è un motivo: siete veramente resilienti! La Vergine, oltre ad essere nella classifica dei segni zodiacali più precisi dell’oroscopo, è anche un segno che non ha paura di andare avanti, stringere i denti e affidarsi alla sua routine per uscire da un brutto momento.

Complimenti!

Capricorno: secondo posto

C’è una cosa che possiamo dire di tutti i nati sotto il segno del Capricorno, oltre al fatto, ovviamente, che sono estremamente resilienti.

Se avete un Capricorno tra i vostri amici o familiari, state certi che potrete sempre (sempre) contare su di lui!

I Capricorno, infatti, sono persone che tendono ad essere veramente resilienti.

Non potete assolutamente immaginare quante batoste, quanti brutti momenti e quanti problemi i Capricorno hanno passato senza dire niente a nessuno.

Sono persone che tendono ad ignorare i problemi perché, per loro, è questo l’unico modo di essere veramente resilienti. Un Capricorno andrà sempre avanti e risolverà il problema solo quando è necessario: anche se soffre è capace di fare finta di niente e di non smettere di lottare mai!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più resilienti

Diciamoci la verità: i nati sotto il segno dell’Aquario si meritano, e di gran lunga, la corono di re e regine della classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo.

Il motivo è semplice!

Un Aquario è sempre in prima fila, sempre con le spalle larghe pronte a sostenere tutto e tutti.

Ecco perché i nati sotto il segno dell’Aquario , che si fanno carico di problemi che non sono neanche i loro, sono estremamente resilienti.

Si tratta di persone che combattono, tutti i giorni, più di una battaglia e che portano avanti tutta la loro vita (e anche quella degli altri) senza fermarsi mai.

Certo, magari a volte si lamentano o hanno delle abitudini che non riuscite a comprendere: ma credeteci, il motivo è che gli Aquario sono tra le persone più resilienti dell’oroscopo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.