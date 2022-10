Questo scrub è eccezionale, ti serve solo un ingrediente magico che hai in dispensa

By

Se vuoi fare uno scrub, sappi che c’è un ingrediente che sicuramente hai in casa che potrà esfoliare la tua pelle perfettamente, meglio di molti prodotti che potresti trovare in commercio.

Fare uno scrub di tanto in tanto è necessario per avere la pelle luminosa, compatta, levigata.

Esfoliare – quindi anche fare peeling eventualmente – serve per rimuovere le cellule morte che si trovano sul nostro derma, insieme alle varie impurità.

In questo modo, possiamo stimolare la produzione di collagene ed elastina – che fungono da antiage per intenderci – e migliorare la circolazione sanguigna.

Solo grazie allo scrub infatti possiamo promuovere il cosiddetto turnover cellulare. In sostanza con questo trattamento facciamo sì che si rigenerino i tessuti cutanei superficiali ed eliminiamo le cellule morte che rendono la pelle apparentemente opaca, spenta, ruvida.

Inoltre, esfoliando la pelle, la possiamo preparare per accogliere i prodotti di bellezza, come creme, sieri, maschere che potranno penetrare meglio in profondità.

Ogni quanto dovremmo fare uno scrub? Dipende, ma almeno una volta ogni 14 giorni. Basta detergere bene la pelle prima per poi esfoliare.

C’è da dire però che spesso gli scrub in commercio costano molto, ma niente paura: esiste un ingrediente che abbiamo tutti in casa che può fungere da perfetto esfoliante.

Ecco l’ingrediente che ti permetterà di fare uno scrub a costo zero

Hai di sicuro in casa questo ingrediente che può diventare all’occorrenza un perfetto scrub (ma probabilmente non lo sai).

Di cosa si tratta? Del caffè. Questo infatti – oltre ad essere un ottimo anticellulite naturale – elimina le cellule morte e pulisce a fondo il derma. Inoltre stimola la circolazione, drena, attiva il metabolismo.

Con un unico ingrediente, quindi, possiamo avere molteplici effetti benefici per il nostro viso ed il nostro corpo.

Perché? Perché possiede antiossidanti e nutrienti, che riescono tra l’altro a prevenire anche l’invecchiamento cutaneo.

Come possiamo usarlo? Esistono diversi modi. Ad esempio, possiamo prendere un po’ di “resti” di caffè, unirli ad un cucchiaio di olio (di cocco oppure di oliva) ed applicarlo sulle zone critiche.