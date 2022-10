Cosa vedono gli altri per prima cosa di te? Te lo svela questo test

By

Il test della prima impressione agli occhi degli altri è importantissimo per capire meglio chi sei… almeno secondo le persone che ti incontrano!

Ti sei sempre chiesta che tipo di impressione facevi agli altri?

Oggi abbiamo preparato un test della personalità che possa aiutarti a scoprirlo.

Come faremo? Ma semplicemente chiedendo al tuo subconscio di “lavorare” per noi!

Allora, pronta a scoprire come ti vedono gli altri… almeno all’inizio?

Test della prima impressione: scopri come ti vedono gli altri

Che ne dici, ti va di scoprire come ti vedono veramente gli altri?

Oggi abbiamo deciso di proporti il test della prima impressione per capire che tipo di energia emani e come questa viene recepita dagli altri.

Che ne dici, ti va di scoprire qual è la prima impressione che fai agli occhi degli sconosciuti?

(E, ovviamente, anche delle persone che ti stanno iniziando a conoscere).

Allora iniziamo subito il test della prima impressione: devi solo dirci cosa ha catturato prima la tua attenzione in questo quadro che ti proponiamo qui sopra.

Che tipo sei veramente? Scopriamolo subito!

hai visto prima il bambino : si tratta di un elemento che ci parla veramente di innocenza e di spontaneità.

Sei una persona che viene spesso percepita come un poco svagata, con la testa fra le nuvole, non capace di prendere posizione o di interessarsi della vita di tutti i giorni.

Anche se tu non sei assolutamente così, la prima impressione che dai è quella di una persona poco pratica, che non sa fare niente da sola.

Come si sbagliano le persone che ti giudicano solo da una prima occhiata!

Sicuramente sei una sognatrice, con gli occhi spalancati ed una gran voglia di emozioni: questo non vuol dire, però, che tu non sappia fare veramente niente nella vita!

Se lo hai visto per prima in questo quadro, però, noi ti consigliamo di provare anche il nostro test del narcisista .

Non ti vogliamo dire che sei una protagonista o che tendi a volerlo essere ma solo che, agli occhi degli altri, appari spesso come una vera e propria “primadonna”.

Il motivo per cui ti diciamo questo è che, nel test della prima impressione, vedere prima l’elemento più grande, che attira l’attenzione e che è di un candido bianco è sicuramente il segnale di qualcosa che ha a che vedere con un tipo di personalità che si impone sugli altri.

Sei una persona assolutamente “protagonista”… a volte anche contro i tuoi stessi interessi!

Gli altri ti percepiscono come una vera e propria personalità dolce e timida, che si nasconde e che tenta di nascondere anche la sua bellezza.

Tu non sei una persona estremamente timida di tuo ma sicuramente lo sembri agli occhi degli altri.

Ecco perché, nel test della prima impressione, hai visto questo elemento, fragile e meraviglioso che nasconde una grande forza.

Tu, agli occhi degli altri, sei proprio così: lo rimarrai anche una volta conosciuta meglio?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.