Sei una partner egocentrica? Lo rivela il tacco che preferisci

Il test di oggi ti rivelerà quanto sei egocentrica in amore. Scegli il tacco che preferisci e scopri che posto vuoi occupare nella relazione.

Ogni nostra scelta, ogni nostra abitudine o inclinazione è legata al nostro inconscio. Spesso ci comportiamo in un modo che non rispecchia la nostra vera natura e la nostra personalità, ci atteniamo a quel comportamento fino al punto di convincerci che siamo davvero così e finiamo col dimenticare cosa desideriamo davvero. Questo test scruterà il tuo io e tirerà fuori il tuo livello di egocentrismo.

Osserva la tua relazione e pensa al tuo comportamento. Le persone egocentriche spesso vogliono avere l’ultima parola, vogliono avere sempre attenzioni e vogliono essere il centro del mondo del loro partner, ma dietro tutte queste pretese non sempre c’è altrettanta dedizione verso l’altro. Tu quanto sei egocentrica nella tua relazione?

Scegli un tacco e ti dirò quanto sei egocentrica

Fare il test oltre ad essere molto divertente e anche molto semplice. Ti rubiamo solo qualche minuto del tuo tempo prezioso per avventurarti in un test che ti spingerà a riflettere sul tuo comportamento in amore. Tutto quello che devi fare è osservare l’immagine e scegliere il tacco che ti colpisce di più. Non pensare alla scarpa che indosseresti perché è più comoda, scegli il tacco in base a quanto ti attrae, qualunque sia il motivo.

Fai in modo che la tua scelta sia istintiva il più possibile quindi non riflettere troppo sulla risposta da dare, vai a getto.

Soluzione del test

Se hai scelto le scarpe col tacco rosa chic

Se ti hanno rapito le scarpe rosa significa che sei una persona che vive di semplicità e genuinità. Ti distingui soprattutto per la tua femminilità e la tua gentilezza. Il tuo cuore è buono, sei una persona che riesce a contagiare gli altri con la sua positività. Premurosa e anche molto generosa, per niente egocentrica, preferisci dare amore piuttosto che riceverlo. Se qualcuno ti fa del male sei incapace di provare rancore, semplicemente ti allontani dalle persone che ti hanno deluso e dalle persone negative perché ti piace vivere la tua vita in tutta tranquillità.

Se hai scelto le scarpe col tacco silver

Se hai scelto il secondo paio di scarpe significa che sei una persona molto egocentrica. Ti preoccupi molto di te stessa e vuoi sempre essere il centro del mondo. Tutte le attenzioni devono essere rivolte a te, quando tu hai un problema, gli altri devono sempre ascoltarti, vuoi prendere la decisione finale in merito a tutto, insomma una vera e propria protagonista, anche in amore, dove ti senti sul piedistallo più alto rispetto al tuo partner. Sei una persona poco incline ad accettare le critiche, ti senti perfetta e ti disturba se qualcuno ha un’opinione negativa su di te. A volte sei così presa da te stessa da non vedere neanche il tuo partner preoccupato, oppure non lo ascolti quando ti racconta dei suoi grattacapi. Questo a volte crea un divario di comunicazione all’ all’interno del rapporto. Al tuo fianco hai scelto sicuramente una persona molto buona e generosa ma ricordati che la pazienza di tutti ha un limite.