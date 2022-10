Scopri quanto e se sei narcisista con questo test: sei pronto?

Sei pronto per il test del narcisista? Oggi abbiamo deciso di scoprire chi sono i veri narcisisti: pensi di rientrare nella categoria?

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con un narcisista?

Ci sono persone che, purtroppo, hanno una vita sentimentale costellata da narcisisti e che sembra quasi se li vadano a cercare “con il lanternino“.

Ma la domanda che ti vogliamo fare noi, oggi, è questa: non è che il narcisista sei tu?

Test del narcisista: scopriamo se lo sei grazie a questo test della personalità

Anche se hai avuto a che fare con tanti narcisisti, diciamoci la verità.

Riconoscerne uno allo specchio è veramente (ma veramente) difficile.

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di fare un poco di introspezione e di proporti il test del narcisista.

In questa maniera potrai scoprire quanto lo sei tu.

Divertente, no?

Adesso finalmente potresti capire cosa intendevano tutti i tuoi ex fidanzati quando si lamentavano del tuo modo di fare. Tu non pensavi di essere una narcisista ed invece il test del narcisista… ci dirà la verità!

Dicci solo cosa hai visto prima in questo quadro: pronta a scoprire chi sei veramente?

hai visto prima il cielo : per te è normale pensare che il cielo sia il vero elemento protagonista di questo quadro.

Niente di male in questo, visto che occupa una porzione grande dell’immagine e che è veramente di “stacco” con i suoi colori forti!

In questo quadro vedere prima il cielo ci dice di te che sei una persona assolutamente tranquilla, gentile, che ama stare al secondo posto.

Non ti metti in mostra, non cerchi di avere ragione sugli altri, non vuoi che tutti ti amino se non lo fanno per quello che sei.

Insomma, possiamo veramente dire che sei trasparente e che permetti agli altri di conoscerti veramente. Di certo potresti essere nella classifica dei segni zodiacali più sinceri di tutto l’oroscopo !

Sei una persona che si concentra sui dettagli e che riesce sempre a notare qualcosa che agli altri manca.

Insomma, potremmo quasi dire che il simbolo di questa scelta rappresenta… un vero e proprio narcisista!

Diciamoci la verità: non possiamo sapere se sei un vero narcisista o meno ma possiamo sicuramente capire che sei una persona che tende a voler essere speciale.

Riesci a fare veramente di tutto per stare sempre al centro dell’attenzione e per far capire agli altri che meglio di te non c’è veramente nessuno. Insomma, sei una persona che tende ad avere dei tratti da vera narcisista… meglio controllare come ti comporti con gli altri, non credi?

Anche se potrebbe sembrare che gli occhi siano il vero e proprio segnale di un narcisista, non ti preoccupare. Non lo sei… o almeno, non del tutto!

Di certo ti senti veramente molto guardato ed osservato e ti sembra di essere un poco al centro dell’attenzione.

Ehi, non è che fai parte dei segni zodiacali che hanno sempre bisogno di attenzioni, vero?

Puoi essere un poco egocentrico e narcisista ma il motivo è che ti senti sempre scrutinato, guardato, giudicato.

Per questo motivo tendi ad essere sempre “il migliore”, mettendoti in mostra e cercando di convincere tutti gli altri vicino a te che sei il meglio del meglio.

Sai che faresti molto più bella figura a brillare… senza spiegare agli altri che brilli?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.