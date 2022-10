Non chiedetegli di fare qualcosa: questi segni si imbarazzano per tutto!

I segni zodiacali che si imbarazzano per tutto sono tra le persone a cui non potete proprio chiedere niente, nella vita. Ecco chi sono e perché!

Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi in una situazione particolarmente imbarazzante, che ti fa sentire veramente fuori posto.

Magari si tratta di uno scivolone di fronte a tutti, proprio nel momento più importante per te o magari, semplicemente, è qualcosa che è successo principalmente nella tua testa.

Oggi abbiamo deciso di parlare di imbarazzo e di imbarazzati: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che si imbarazzano per tutto: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Dicci la verità: quante volte ti senti imbarazzato all’idea di fare cose completamente normali?

Se anche solo pensare di rispondere a questa domanda ti mette in imbarazzo, allora questa classifica dell’oroscopo è decisamente fatta su misura per te.

Oggi, infatti, abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni zodiacali che si imbarazzano… beh, per tutto!

Che ne dici: ti va di scoprire le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo e scoprire quale, tra le persone che conosci, segretamente suda freddo appena deve fare qualsiasi cosa?

Bene, ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Cancro: quinto posto

Cari amici del Cancro, anche se a qualcuno sembrerà incredibile possiamo assicurarvi che siete anche voi nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Eh sì, vi imbarazzate veramente per niente!

I Cancro sono persone che tendono ad imbarazzarsi quando si sentono in difetto per qualche motivo. Per questo parlano tantissimo e si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi: il loro modo di rispondere all’imbarazzo, infatti, è quello di… fare rumore!

Toro: quarto posto

Per i Toro l’imbarazzo è qualcosa che fa parte della vita quotidiana. Capiamoci bene; i Toro sono persone che non si fanno problemi ad essere precisi e ordinati quando si tratta di lavoro ma, appena parliamo di problemi personali, ecco che i Toro diventano estremamente più… imbarazzati!

I Toro, infatti, faticano molto a gestire la vergogna e l’imbarazzo. Il motivo è che, visto che giudicano tutti molto duramente, i Toro si giudicano da soli spesso e volentieri.

Ecco perché si imbarazzano sempre: dentro di loro sono sempre pronti a criticare tutto quello che fanno!

Aquario: terzo posto

I nati sotto il segno dell’Aquario, invece, si trovano nella classifica di oggi perché tendono ad essere persone che non vogliono avere a che fare con tutto e con tutti.

Anche se questo è quello che gli succede praticamente ogni giorno (visto che gli Aquario vengono presi di mira da praticamente chiunque abbia bisogno di un favore.

Gli Aquario, quindi, tendono ad avere tantissimi rapporti ma sono pochi quelli che riescono a farli stare a loro agio.

Ecco perché c’è tutto questo imbarazzo nelle loro vite: a forza di parlare con chiunque, senza stare mai a proprio agio, si inizia diventa… imbarazzati ed imbarazzanti!

Pesci: secondo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che si imbarazzano spesso e volentieri: non possono veramente farci niente!

I Pesci, infatti, sono persone che non riescono veramente a fare a meno di arrossire quando… beh, in realtà non dovremmo dire “quando” ma “sempre”!

I Pesci sono, generalmente, persone molto tranquille che tendono ad avere un’aurea di eleganza ed imperturbabilità intorno a loro.

Il motivo è semplice: i Pesci si imbarazzano molto e letteralmente per qualsiasi cosa: ecco perché non riescono a fare a meno di stare sempre in silenzio, facendo mostra di una facciata veramente misteriosa.

Strano (ma vero) che i Pesci siano anche nella classifica dei segni zodiacali più bisognosi di attenzione. Si vede che il loro imbarazzo li fa andare alla ricerca di un posto… al sole!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si imbarazzano sempre

Cari Ariete, ci dispiace dirvelo ma siete voi al primo posto della classifica dei segni zodiacali che si imbarazzano sempre e comunque!

Gli Ariete, infatti, sono persone che proprio non riescono a fare a meno di imbarazzarsi a fronte di qualsiasi piccolo avvenimento.

Che si tratti di fare una passeggiata, di chiedere il ketchup al ristorante, di fare un qualsiasi piccolo gesto, gli Ariete si trovano sempre in difficoltà.

Il motivo è che gli Ariete tendono a vivere in un mondo di persone e di giudizi particolarmente duri: sono loro i primi a darne agli altri!

Ecco perché gli Ariete trovano imbarazzante fare tutto: credono che tutti li giudichino come loro giudicano gli altri e, quindi, pensano sempre che ci sia motivo per prenderli in giro appena fanno qualsiasi cosa!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.