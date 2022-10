I segni zodiacali che dicono una cosa… e fanno tutto il contrario!

I segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo sono famosi per dire una cosa… e fare il completo opposto subito dopo. Li scopriamo insieme?

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di svelare una classifica dell’oroscopo veramente particolare.

Parliamo, infatti, di tutte quelle persone nate sotto il segno dell’incoerenza: ce ne sono molto di più di quante tu non creda!

Hai sicuramente conosciuto anche tu qualcuno che tende a dire una cosa e poi a fare il completo opposto. Che ne dici: vale la pena scoprire le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

I segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo: per caso sei tra loro?

Oggi ci auguriamo veramente di non incontrarti nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Il motivo è semplice: abbiamo deciso di parlare di tutti i segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Non si tratta di certo di una classifica semplice da scrivere!

Purtroppo per noi (e per loro) i segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo sono tutte quelle persone che proprio non possono fare a meno di contraddirsi ovunque vadano.

Dicono una cosa e poi ne fanno un’altra, pensano una cosa e poi, subito dopo, si trovano a mettere in pratica l’esatto contrario.

Insomma: dire che la vita con loro è una sorpresa è sicuramente una minimizzazione!

Pronta a scoprire le prime cinque posizioni della classifica di oggi dell’oroscopo?

Gemelli: quinto posto

Ebbene sì, cari Gemelli, vi diamo solo il quinto posto nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Non male, vero?

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che tendono ad avere due vere e proprie personalità distinte.

Il punto è che, spesso, queste due personalità tendono ad avere voce in capitolo nella maggior parte delle scelte dei Gemelli con risultati veramente disastrosi.

Cancro: quarto posto

Cari amici del Cancro, ci dispiace dirvi che ci siete proprio voi nella classifica dei segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Sì, sì, lo sappiamo: generalmente non siete incoerenti e vi vantate anche molto della vostra integrità!

Peccato, però, che i nati sotto il segno del Cancro siano persone che tendono (anche) a contraddirsi… soprattutto quando sono in preda alla passione.

Sapendo che i Cancro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più romantici dell’oroscopo, potete immaginarvi come va a finire quando i Cancro iniziano a non capirci più nulla!

Ariete: terzo posto

Arriviamo al primo gradino del podio, dove troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, ci dispiace dirvelo ma siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Non fate finta di non sapere il perché?

Gli Ariete, infatti, sono persone che tendono a volere per sé un giudizio sempre clemente e benevolo mentre, se altre persone si comportano esattamente come loro, gli Ariete finiscono per criticarle selvaggiamente. L’incoerenza degli Ariete è tutta qui: sono persone che non possono veramente fare a meno di avere due pesi e due misure.

Leone: secondo posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone profondamente incoerenti: è giunta veramente l’ora di dirlo!

Certo, possiamo avere paura della loro reazione visto che i Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali che si arrabbiano sempre.

Dobbiamo, però, dire veramente le cose come stanno. I Leone sono persone che si fanno facilmente influenzare e che, proprio per questo motivo, finiscono spesso per essere incoerenti.

Loro fanno sempre quello che vogliono ma quello che vogliono i Leone non è sempre coerente. Cambia insieme a quello che gli dicono le persone che sono vicino a loro, in base a quello che pensano sia più “fico” o in base ai loro eccessivi oscillamenti di umore. Insomma, possiamo ben dire che i Leone hanno una bella ricetta per l’incoerenza, no?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo

Care Bilancia, sappiamo che siete assolutamente offese dal vostro posizionamento nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Addirittura al primo posto tra i segni zodiacali più incoerenti: ma è mai possibile?

La verità è che la Bilancia è un segno che finisce per essere incoerente anche quando non vorrebbe esserlo.

Ma perché succede? Ne abbiamo parlato molte volte: visto che la Bilancia si trova anche nella classifica dei segni zodiacali che si mettono sempre al secondo posto capita spesso che la Bilancia tenda a mettere le altre persone in pole position. Questo ha un risultato esplosivo: la Bilancia vuole fare sempre quello che è meglio per gli altri o almeno questo è quello che crede. Quello che succede, poi, è che la Bilancia si trova a dover anche fare i conti con quello che vuole lei. Le due cose non sempre coincidono ed ecco che… l’incoerenza arriva!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.