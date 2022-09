Ottobre sarà un mese pieno di magia e felicità per questi segni

Ottobre sarà un mese magnifico per tre segni zodiacali che realizzeranno tutti i loro desideri. Se fai parte della classifica di oggi sei davvero fortunato.

Mancano pochissimi mesi alla fine del 2022 e solo poche ore alla fine del mese di settembre. Ottobre quindi è alle porte e non sarà un mese particolarmente favorevole per alcuni segni. Fortunatamente altri segni potranno godersi questo mese in tutta serenità perché porterà loro tanta gioia e tanta fortuna.

Le previsioni astrali per Ottobre sono positive per tre nativi dello Zodiaco. Venere che transita in Bilancia porterà buona sorte e tante opportunità a tre segni zodiacali. Ottobre si prospetta davvero favoloso per loro.

Ecco zodiacali più felici e fortunati di ottobre

Per i nativi dei tre segni dei quali stiamo per parlarvi, Ottobre sarà un mese memorabile sotto molti punti di vista: la salute, il lavoro e l’amore saranno particolarmente eccelsi. Molte opportunità stanno per bussare alla vostra porta se fate parte di questi segni:

Gemelli

Venere in Bilancia porterà al Gemelli tanta leggerezza. I Gemelli si sentiranno particolarmente tranquilli, felici e anche romantici perché le bufere sentimentali degli ultimi mesi sembrano ormai essere acqua passata. Inoltre tutte quelle discussioni sono state sostituite da accordi e punti d’incontro che hanno reso il legame ancora più forte. Il segno del Gemelli è finalmente sereno e può godersi la vita senza pensieri. Dal punto di vista professionale il loro carattere socievole è la chiave di volta che permetterà loro di ottenere moltissimi benefici, che arriveranno intorno alla metà di Ottobre.

Bilancia

Anche il nativo della Bilancia subirà gli effetti di una rinnovata spensieratezza. Nessuno riuscirà a restare indifferente a questo fascino serafico del nativo della Bilancia. La Bilancia in coppia vivrà momenti intrisi di felicità dal 16 al 24 Ottobre. Dal punto di vista professionale ci sarà qualche problema ricorrente, ma vanterà successo nelle interazioni sociali e socio professionali. Le le stelle consigliano a questo segno di tenere le orecchie ben aperte, ascoltate tutto ciò che c’è da ascoltare.

Sagittario

Il terzo segno più felice di Ottobre è il Sagittario. Un segno conosciuto per la sua positività ed il suo grande altruismo ad Ottobre sarà ancora più fiducioso e romantici. Il Sagittario sarà un comunicatore eccezionale, non solo riuscirà egregiamente nel far capire agli altri i suoi sentimenti ma sarà anche un ottimo confidente, un buon amico, una persona in grado di ascoltare. A livello di coppia ci saranno delle evoluzioni molto interessanti, le stelle gli consigliano di lasciarsi andare, di godersi la felicità. Venere in Bilancia porterà via qualsiasi problema e conflitto dal 8 al 17 Ottobre. Come per magia la Bilancia sarà in grado di far svanire ogni forma di negatività, la pace più grande la troverà a livello coniugale. A livello professionale la bilancia invece deve tirar fuori un po’ di pazienza. Gli astri consigliano al Sagittario di sorvegliare sempre la posta elettronica perché sta per ricevere la risposta che attendeva da tempo. Per tutto il resto gli astri consigliano alla Bilancia di usare il suo smagliante sorriso perché è la sua arma vincente e la chiave che gli aprirà tutte le porte.