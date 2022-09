Cara amica, non piangere perché hai tagliato i capelli e temi che non ti ricrescano, perché con questo trucco diventeranno lunghi e luminosi.

La chioma è per ogni donna fonte di bellezza ma anche di ansie. A chi non è mai capitato di provare paura di tagliarli ogni volta che si siede nella poltroncina del parrucchiere? Ebbene, cara amica non sei la sola. Tra le tue ansie c’è il fatto di non vedere più crescere i tuoi capelli, soprattutto che questi ci mettano davvero troppo tempo prima di raggiungere la lunghezza sperata. Vuoi rendere quel brutto taglio un ricordo? Ebbene, se vuoi: nutrirli, pulirli e renderli luminosi, abbiamo un trucco così antico, da essere infallibile. Conosci le donne dai capelli lunghissimi?

Le Donne Yao provengono dalla lontana Cina dalla provincia dello Guangxi, e sono rinomate per le lunghezze estreme dei loro capelli. Siamo a conoscenza del fatto che a te basterà avere almeno quella tua “lunghezza iniziale”, ma dal loro esempio e pratica ti forniamo il trucco perfetto.

I capelli vanno curati in ogni caso, sia che siano lunghi che corti, ma non vale per tutte le chiome lo stesso trattamento. Quello che ti stiamo proponendo serve per illuminare e donare corposità ad un capello spento. Così da riattivare il processo di crescita.

Lo spessore del capello diventerà più forte e resistente, soprattutto ci sono numerosi vantaggi nella pratica di oggi. Intanto non si tratta di un trucco costoso. A differenza di tutte quei brand che propongono prodotti dispendiosi, questo è economico, ed è soprattutto facile da attuare.

Sia per gli ingredienti da usare che per il fatto che è ecosostenibile al 100%! Quindi, provare non costa assolutamente nulla, anzi al massimo avrai dedicato del tempo per te stessa, perché non potrà causarti alcun danno, ecco perché.

Trucco per capelli lunghi e forti, è un metodo unico!

Stiamo per rivelarti un segreto di bellezza infallibile, quindi non disperarti per il brutto taglio di capelli che pensi non ti stia bene: con questo trucco ricresceranno in pochi mesi! Come stavamo dicendo, essendo una pratica ecosostenibile e naturale non causerà alcun danno ai tuoi capelli. Quindi, se non sarai soddisfatta per la lunghezza, almeno non avrai i danni dei prodotti commerciali, e di certo la lucentezza è garantita!

Le Donne Yao sono delle donne bellissime, hanno dei capelli lunghi e neri, sembrano seta! Chiaramente non li stirano con la piastra e non applicano i cristalli liquidi, ma è una commistione di buona genetica e di pratiche naturali che favoriscono il benessere del cuoio capelluto.

Utilizzano un ingrediente unico, il riso! Creano dell’acqua di riso che applicano sui capelli, seguendo un rituale di bellezza con gesti ben definiti. Appunto, produrla è facile, ma bisogna seguire questi passaggi.

Bisogna versare un bicchiere di riso in una ciotola, e questo va sciacquato circa 3 volte. Riempiendo e svuotando più volte il contenitore. Poi vanno aggiunti tre bicchieri d’acqua minerale, si amalgama per bene scuotendo il riso, e si conserva tutto in un barattolo ermetico.

Si lascia riposare per circa 24 ore a temperatura ambiente, e poi la maschera è pronta. Come applicarla? Innanzitutto bisogna sapere che è un’acqua altamente proteica, quindi va usata minimo una volta a settimana, con più distanza nel tempo se hai i capelli secchi di tuo. Perché finirebbe per inaridirli, infatti è l’ideale per chi li ha grassi.

Bisogna lavare come sempre i capelli, e alla fine dopo averli sciacquati da shampoo e balsamo, meglio se naturali e senza parabeni, si applica l’acqua di riso insistendo sulle radici. Si lascia trenta minuti in posa e poi si risciacqua solo con acqua fredda, al massimo tiepida, mai calda!

Senza platiche, sostanza tossiche e chimiche e fonti di alluminio, i tuoi capelli di ringrazieranno e cresceranno a vista d’occhio!