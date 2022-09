Addio odore di muffa sui tuoi abiti appena lavati: non sprecare tempo, così risolvi in un attimo

Se vuoi dire addio all’odore di muffa che impregna i tuoi abiti appena lavati non devi sprecare tempo, basta fare così e risolvi in un attimo.

Sarà capitato a tutti di sentire un fastidioso odore di muffa sui panni appena lavati. Un inconveniente che può capitare per svariate ragioni. O perché ci siamo scordati di aprire la lavatrice non appena terminato il ciclo di lavaggio lasciando i panni bagnati dentro per troppo tempo.

O altrimenti perché abbiamo riposto i vestiti nell’armadio senza che prima si fossero asciugati per bene. Queste due abitudini, entrambe sbagliate, portano alla formazione della muffa sui nostri indumenti.

Ma questi possono non essere gli unici due motivi per cui si forma quel fastidioso odore di muffa sugli abiti: scopriamo da cosa può dipendere e come risolvere il problema facilmente.

Nonostante abbiamo appena lavato i nostri vestiti e magari li abbiamo riposti nell’armadio quando andiamo ad annusarli ci rendiamo conto che emanano un cattivo odore di muffa. Un vero problema che rischia di farci perdere tempo e denaro.

Ma da cosa dipende questo odore sgradevole di muffa sui nostri panni appena lavati? Il motivo principale, oltre al fatto di non aver tolto i vestiti subito dalla lavatrice o di averli asciugati male, può dipendere dalla muffa che si è accumulata in alcune zone della nostra lavatrice.

Il problema della muffa, non investe solo i vestiti, ma può capitare anche che essa si formi in casa, sulle pareti o in altre zone della casa, ecco perché dovremmo utilizzare questo deumidificatore naturale e a costo zero.

Tornando ai vestiti, l’odore sgradevole della muffa, può dipendere dalla muffa che si è formata nella lavatrice, e in particolare sulle guarnizioni a contatto con l’oblò, uno dei punti dove può verificarsi la formazione della muffa. Ecco perché occorre intervenire in modo molto semplice pulendo questa parte con uno spazzolino o una spazzola e dell’aceto.

Lasciamo agire qualche istante quindi rimuoviamo i residui della muffa con un panno pulito inumidito e poi asciughiamo.

Uno dei motivi principali per cui si forma la muffa in lavatrice è quello di chiuderla subito dopo aver effettuato il lavaggio senza lasciare il tempo di farla asciugare all’interno.

Un altro metodo per eliminare invece l’odore di muffa dagli abiti appena lavati in lavatrice è quello di mettere nella vaschetta dell’elettrodomestico, oltre al detersivo anche un bicchierino di aceto bianco o eventualmente del bicarbonato. Meglio scegliere degli indumenti che in questo caso possono girare anche ad alte temperature perché per togliere la muffa l’acqua calda è preferibile.

Un’alternativa a questi due prodotti è il borace o tetraborato di sodio, che nonostante sia utilizzato anche per usi domestici, è comunque un prodotto da utilizzare con cautela dal momento che può rivelarsi una sostanza irritante se entra in contatto con gli occhi. Inoltre, è sconsigliato per le donne in gravidanza.

Se i panni presentano un forte odore di muffa è sconsigliato asciugarli con l’asciugatrice ma è meglio stenderli all’aria aperta, in questo modo l’odore si dissolverà più facilmente. Non solo, il sole è un agente sbiancante efficace.

Se invece i vostri panni presentano un odore di muffa ma non potete lavarli in acqua, bensì a secco, prima di effettuare il lavaggio potete cospargerli di bicarbonato e lasciarlo agire per una nottata, poi scuotere i panni. Quindi procedere al lavaggio a secco in lavanderia.