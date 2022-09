Wilma Goich distrutta dal dolore, la confessione al GF Vip è un colpo al cuore: “Mi manca”

Wilma Goich al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una confessione che è un vero e proprio colpo al cuore.

Wilma Goich è stata scelta da Alfonso Signorini per essere una delle concorrenti della settima edizione, che ha già appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani come mai prima d’ora, del GF Vip.

La presenza della cantante non è di certo passata inosservata, nonostante faccia parte del cast soltanto da pochi giorni, in quanto ha deciso di raccontarsi ai suoi compagni di viaggio rivelando il dramma che l’ha cambiata per sempre. Un dolore difficile da sopportare e con cui conviverci. Tant’è che la sua confessione è stata un vero e proprio colpo al cuore non solo per i suoi interlocutori ma anche per il pubblico che da casa ha seguito il tutto con attenzione.

Wilma Goich ha parlato della scomparsa di sua figlia al GF Vip, strappata dalla vita troppo presto a causa di un terribile male che l’ha portata con sé.

GF Vip, Wilma Goich racconta il dramma della perdita della figlia: “Mi manca essere chiamata mamma”

Wilma Goich al Grande Fratello Vip, dove è scoppiata la bomba a causa di una sfuriata di una concorrente, ha raccontato il dolore che prova tutt’ora a causa della scomparsa di sua figlia e quanto senta la mancanza della sua presenza al suo fianco e al sentirsi chiamare mamma ogni volta.

“Non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un’intervista in televisione e non voglio piangere“ ha iniziato a raccontare ai suoi compagni di viaggio qualche giorno dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. “Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un’intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere“ ha poi proseguito, rispondendo agli altri vipponi del perchè di questa sua reazione durante il corso delle varie interviste che ha rilasciato durante gli ultimi tempi.

“Aspettavo, da un momento all’altro, la domanda: ‘Cos’è che ti manca adesso?’. A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata Mamma. A me manca quello” si è poi raccontata a cuore aperto. “Perché mi manca mia figlia? Mia figlia mi manca perché tutte le mattine, alle 9 mi diceva: ‘Mami…’ ha poi concluso, raccontando il dramma che l’ha cambiata per sempre.