Scopri se dovresti ri-iniziare da capo con questo test: ecco come fare!

Oggi abbiamo deciso di farti provare il test del ricominciare: tutti, a volte, abbiamo bisogno di farlo. Che tocchi anche a te, oggi?

Quante volte, nella vita, ti è capitato di… ricominciare?

A tutti è capitato di avere bisogno di un nuovo inizio e chissà quante altre volte potrebbe succederci ancora nella vita!

Il test della personalità di oggi è qui per valutare proprio questo: che ne dici, ti va di provarlo con noi?

Test del ricominciare: scopriamo se hai bisogno di un nuovo inizio

Si tratta di qualcosa che ogni protagonista di un film ha bisogno.

Di che parliamo? Ma di un nuovo inizio, che domande!

Da Bella di Twilight a Rachel di Friends ci sono tantissimi personaggi fittizi che iniziano il loro percorso con un nuovo inizio.

Proprio come nella vita reale, infatti, a tutti capita di aver bisogno di ricominciare da capo.

Questo non vuol dire per forza cambiare lavoro, compagno o paese ma, semplicemente, avere la mente fresca, libera da piccolezze e da problemi.

Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di proporti il test del ricominciare!

Devi solo dirci cosa hai visto prima in questo quadro: pronta a scoprire se è meglio mollare tutto e darsi… ad un nuovo inizio?

hai visto una scalinata : si tratta di un elemento che ci parla di fatica, sicuramente, ma anche di traguardi e di successi.

Potremmo dire che hai forse bisogno di un nuovo inizio ma che, prima di arrivarci, devi ancora fare molta strada.

Stai iniziando a capire che la tua vita non deve essere solo in una maniera e ognuno di questi gradini rappresenta qualcosa che devi conquistare e qualcosa che devi lasciar andare per evitare di rimanere ferma in un punto.

Si tratta di una strada non semplice da prendere; devi scegliere, gradino per gradino, di metterti in moto, devi prendere decisioni poco facili e devi, sicuramente, darti un gran da fare. Alla fine di questa fatica, poi, ne inizierà un’altra: ma che bel nuovo inizio ti aspetta!

Sicuramente sei una persona molto indipendente, che non si fa problemi a dire agli altri cosa vuole e come vuole fare per averlo.

Non hai ancora bisogno di un nuovo inizio per un semplice motivo: sei forte, fortissima, e proprio per questo hai costruito o stai costruendo la vita che vuoi.

Poco importa quanto lentamente o quanto velocemente tu stia andando!

Il tuo unico problema sono le persone di cui ti circondi; forse non hai bisogno del test del ricominciare ma, semplicemente, di capire meglio chi ti circonda.

Di certo si tratta di un elemento che parla di voglia di conoscenza, di sapere e che racchiude in sé saggezza e racconto.

Sei una persona che ha un rapporto decisamente controverso con sé stessa e con l’ambiente che la circonda. Diremmo proprio che sei tu ad aver bisogno di un nuovo inizio!

Non vogliamo dire che sei in conflitto con tutto e con tutti ma solo che sei una persona che tende ad aver bisogno di spazio intorno a sé, che vuole rivedere il suo passato e costruire un futuro migliore. Hai tutti gli strumenti per riuscirci: forza!

