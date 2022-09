Sei un partner premuroso? Scegli un cupcake e scoprilo

Che tipo di partner sei? Quanto ti reputi premuroso all’interno della coppia? Questo test ti aiuterà a capirlo in 2 secondi.

Non c’è niente di più dolce di un cupcake. Scegli il tuo cupcake preferito e scopri che tipo di partner sei, potresti distinguerti per la tua dolcezza e tenerezza oppure scoprire di essere particolarmente arido in amore.

I nostri test della personalità nascono per divertirti e non forniscono nessuna diagnosi clinica eppure sono estremamente utili per riflettere sui nostri comportamenti in ogni ambito della nostra vita compreso l’ amore. Il test di oggi ti farà riflettere sul tuo grado di dolcezza in amore. Pronto a scoprire quanto sei premuroso?

Ecco un altro test da non perdere: Quanto sei empatico? Questo test scruterà la profondità ella tua anima

Scegli il tuo cupcake preferito e ti dirò quanto sei dolce in amore

Quanto sei dolce in amore? Il nostro grado di dolcezza e il nostro comportamento sono il risultato delle nostre esperienze negli anni e del modo in cui si è forgiata la nostra personalità. Anche le diverse fasi della nostra vita ed il nostro stato d’animo possono cambiare il nostro comportamento verso il partner. Sebbene la dolcezza è un qualcosa che va e che viene scopri quanto sei dolce in questo periodo.

Fare il test è davvero semplice, devi solo scegliere il tuo cupcake preferito:

Soluzione del test

Se hai scelto il cupcake numero 1

Se hai scelto il primo cupcake significa che sei una persona tenera dolce e molto premurosa riguardo le persone che ami. Queste tue attenzioni sono rivolte ad un ristretto numero di persone, persone a te care, come il tuo partner. Chi è al tuo fianco non può non sentirsi davvero speciale. Sei una persona molto gentile, non dimentichi mai una ricorrenza, sai come tirare su il morale al tuo partner e come tenere alta la fiamma dell’amore nel vostro rapporto.

Se hai scelto il cupcake numero 2

La scelta del secondo cupcake indica che sei una persona generalmente molto dolce. Sei gentile e premurosa con tutti, anche con le persone che non conosci. Ti senti a tuo agio nell’ aiutare chi ha bisogno e tratti tutti nel modo in cui vorresti essere trattata tu, ossia con i guanti bianchi. Non c’è niente di meglio che sentirsi ogni giorno una principessa. Il tuo cuore è tanto grande quanto regale.

Sei scelto il cupcake numero 3

La scelta del terzo cupcake indica che sei una persona fredda e distaccata e non ami le smancerie. Nella tua vita concedi poco spazio alla tenerezza, ti piace più indulgere nella logica. Apri il tuo cuore raramente e solo alle persone che reputi meritevoli e speciali, non ami il contatto fisico e preferisci di gran lunga beati momenti di solitudine ad abbracci sotto il piumone.