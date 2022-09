Ci mettono tantissimo a scegliere: questi segni ti faranno impazzire

I segni zodiacali che non sanno scegliere possono veramente farti impazzire: ecco chi sono e perché si comportano in questa maniera!

Che si tratti di cosa bere all’aperitivo, di cosa ordinare al ristorante o del tipo di outfit che devono indossare prima di uscire di casa, poco importa.

I segni zodiacali che sono nella classifica di oggi non sono in grado di fare nessun tipo di decisione. Ti faranno impazzire!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni e vediamo quanti di loro si trovano nella tua cerchia di amici!

I segni zodiacali che non sanno scegliere: non è che sei nella classifica dell’oroscopo di oggi, vero?

Oggi abbiamo pensato di farti scoprire una classifica dell’oroscopo veramente interessante.

Parleremo, infatti, di tutti i segni zodiacali che non sanno scegliere.

Poco importa quale sia l’argomento o la scelta da fare!

Dalla facoltà universitaria a cosa ordinare per l’aperitivo, da che tipo di pettinatura farsi a su chi dovrebbe essere il loro fidanzato: non c’è assolutamente niente da fare, questi segni non riescono a prendere una decisione!

Mentre tu aspetti che si provino cento magliette e top diversi o mentre ascolti le loro infinite liste di pro e contro, forse è ora di dare una controllata a questa classifica dell’oroscopo.

Meglio sapere chi è che non sa assolutamente decidere e cercare di mantenere un certo tipo di distanza da loro, no?

Bilancia: quinto posto

Cari amici della Bilancia, sapevate che i vostri problemi nel riconoscere quello che volete fare erano sotto gli occhi di tutti?

C’è un motivo, dopotutto, se siete nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi di tutto l’oroscopo: anche i vostri silenzi sono assordanti!

La Bilancia è un segno che tende spesso a voler compiacere gli altri.

Per questo motivo, quindi, quello che succede alla Bilancia, spessissimo, è che il suo volere va in conflitto con la sua voglia di fare quello che gli altri vorrebbero.

Ecco che, in questa maniera, la Bilancia finisce per diventare uno di quei segni zodiacali che proprio non sanno scegliere nella vita. Argh!

Toro: quarto posto

Cari amici del Toro, sapevate che nonostante tutta la organizzazione (anche se, sorprendentemente non siete nella classifica dei segni zodiacali più organizzati dell’oroscopo) siete comunque nella classifica di oggi dell’oroscopo?

I Toro, infatti, sono persone che devono avere tutto chiaro per poter prendere una decisione. Ecco perché ci mettono tantissimo a scegliere e il processo che si svolge sotto gli occhi di amici e parenti è solo la punta dell’iceberg!

I Toro sono proprio quelle persone che, ad esempio, prima di andare al ristorante guardano il menù online, poi se lo fanno ridire dal cameriere sul posto e poi… non sanno comunque cosa scegliere!

Cancro: terzo posto

Cosa vogliono i Cancro?

Prima di tutto riposare, avere intorno le persone che amano e poter stare nel proprio “nido”.

Ma queste sono cose, dopotutto, che vogliamo quasi tutti, no?

Un Cancro non saprà veramente mai cosa scegliere: da un lato si perdono a cercare di scegliere il proprio percorso, dall’altro tentano senza molto successo di dare retta alle aspettative degli altri. Cari Cancro, basta! Mettete la maglietta che vi piace, scegliete la facoltà che volete o anche di non fare l’Università e, soprattutto, fate quello che volete voi! Basta pensare agli altri!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che tendono a mostrare una parte sempre sicura e piena di sé agli altri.

In realtà, però, gli Ariete sono persone profondamente insicure: ecco perché sono nella classifica dei segni zodiacali che non sanno scegliere!

Un Ariete è sempre alla ricerca di consigli e di validazione da parte degli altri; peccato che, poi, non pensi che nessuno sia all’altezza di dargliene!

Ecco perché gli Ariete ondeggiano sempre tra multiple opzioni, che si creano anche da soli nel cervello, senza sapere mai cosa vogliono o senza saper scegliere.

Poveri Ariete: si mettono in un ginepraio praticamente da soli e chiedono a tutti una mano per uscirne… salvo poi non ascoltare nessuno!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non sanno scegliere

Cari Gemelli, sapevate assolutamente che vi sareste trovati in cima a questa classifica dell’oroscopo.

Non c’è veramente nessuno meno in grado di voi di prendere decisioni o fare scelte!

I Gemelli sono persone che faticano da sempre con le proprie decisioni.

Il motivo è semplice: i Gemelli non sanno quello che vogliono semplicemente perché… vogliono tutto!

Impossibile per i nati sotto questo segno far prevalere l’una o l’altra delle due personalità che, da sempre, vivono all’interno del loro cervello.

I Gemelli sono persone fatte così: non riescono a prendere mai una decisione e trascinano le situazioni fino a quando queste non esplodono. Non perdete la pazienza con loro: dopotutto non lo fanno apposta!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.