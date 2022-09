Ottobre sarà un mese davvero pessimo per questi segni, abbiate pazienza

Ottobre sta per arrivare e secondo gli astrologi sarà un mese particolarmente terribile per 3 nativi dello zodiaco.

Questi 3 segni zodiacali sentiranno il peso del fardello sulle loro spalle, purtroppo il mese di Ottobre sarà pieno di difficoltà e prove da superare per loro e non sarà affatto semplice. Dal 23 Settembre fino al 23 Ottobre inizia la stagione della Bilancia. In linea generale tutti i segni zodiacali cercheranno di portare armonia ed equilibrio nella loro vita, proprio come il nativo della Bilancia fa durante tutto l’arco della sua vita. Alcuni segni zodiacali però sperimenteranno diverse problematiche in questo periodo.

Con il sole in Bilancia i nativi dei segni dei quali stiamo per parlarvi, entreranno in conflitto con se stessi. Ottobre inizierà con il piede sbagliato per loro, sia a livello di relazioni che di amicizie, che finanziario. Sarà un momento particolare che porterà alla perdita di alcune persone e alla fine di alcune amicizie.

Ecco i tre segni zodiacali che dovrebbero armarsi di pazienza ad Ottobre

La stagione della Bilancia sarà sconvolgente per questi 3 segni zodiacali. La necessità di apportare un equilibrio nella loro vita li spingerà a mettere in discussione molte cose nella loro vita. Molto probabilmente sperimenteranno dei periodi nei quali sentiranno la necessità di restare soli e di intraprendere un percorso introspettivo. Sicuramente sentiranno la necessità di rivedere i propri obiettivi e di distribuire le loro risorse. Sentiranno anche la necessità di porsi delle domande relative all’amore alla loro relazione attuale e ai cambiamenti necessari.

I segni che vivranno questo tumulto ad Ottobre sono:

Cancro

Conosciamo questo segno per la sua grande sensibilità e la sua grande empatia. Il Cancro stranamente ad Ottobre avrà difficoltà a comunicare con gli altri. Il Cancro si sentirà alquanto sopraffatto durante questa stagione della Bilancia, avvertirà l’energia di questo segno d’aria e anche la necessità di mettere in discussione molte cose che riguardano la sua vita. I nativi del Cancro si sentiranno stanchi mentalmente, frustrati e improduttivi. La loro mente suggerirà loro molti desideri e sentiranno il bisogno di di staccarsi da tutto e pensare di più a loro stessi. Il Cancro è un segno molto intuitivo e userà proprio questa intuizione per trovare il modo giusto per superare le difficoltà di questo mese di Ottobre. Le stelle consigliano al cancro di essere paziente soprattutto con i suoi familiari con i quali si potrebbero scatenare diversi conflitti. Ricordate che non sempre le ferite si possono ricucire quindi cercate di mantenere la calma e di puntare alla pace.

Vergine

Anche il nativo della Vergine ad Ottobre avvertirà un senso di frustrazione dovuto ad alcuni grandi cambiamenti che si renderanno necessari. Da un lato questi cambiamenti porteranno la Vergine ad un punto di svolta nella loro vita, dall’altro il cambiamento li farà sentire ansiosi. La Vergine farà fatica a comunicare ciò che prova e tenderà a chiudersi. Questo non farà bene alla sua relazione romantica che potrebbe addirittura volgere al termine. Una rottura definitiva in amore in questo momento rappresenta per la Vergine una tensione eccessiva che lo sconvolgerà. Un dolore immenso che gli farà mettere in discussione molte cose e riaprire ferite che pensava di aver superato. Gli Astri consigliano alla Vergine di evitare i conflitti in questo periodo perché non faranno altro che peggiorare la sua situazione

Capricorno

Anche i nativi del Capricorno vivranno male la stagione della Bilancia. All’ordine del giorno ci saranno conflitti con il partner che non riusciranno a risolvere. Nonostante il Capricorno tenterà il tutto per tutto per mantenere in piedi la sua relazione, con molta probabilità fallirà. Questo stato d’animo influenzerà negativamente anche il lavoro dove incontrerà altrettante difficoltà. Il Capricorno potrebbe avvertire il desiderio di rivoluzionare un po’ tutta la sua vita e penserà addirittura di cambiare lavoro dimettendosi lui stesso. Gli astri consigliano al Capricorno di non fare nulla di avventato perché in questa stagione della Bilancia potrebbero farsi trasportare dalle loro emozioni e valutare in modo sbagliato le opzioni che hanno. Meglio far passare la stagione della Bilancia prima di prendere decisioni importanti.