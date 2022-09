Perché non sono mai chiari? Questi segni adorano essere enigmatici

Non parlano per indovinelli e usano sempre metafore quando potrebbero essere diretti: sono i segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo!

Diciamoci la verità: tutti, di fronte a qualche ricordo imbarazzante o a qualche domanda troppo diretta, abbiamo cercato di glissare.

Fare finta di niente, mandarla (come si dice a Roma) “in caciara”, essere enigmatici di proposito: non c’è una persona che non abbia tentato di scamparla con il potere dell’insabbiamento!

Oggi abbiamo deciso di parlarti dei segni zodiacali che sono così per ispirazione dell’oroscopo: pronta a scoprire se sei in classifica?

I segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo: ci sei anche tu in classifica?

Più complicati di Cicerone, meno chiari della Sibilla, indecifrabili come l’Oracolo di Delfi.

No, la classifica di oggi dell’oroscopo non è una come una lezione di Epica al liceo ma semplicemente la lista dei segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo!

Conosciamo tutti qualcuno che è volutamente enigmatico: chi per posa, perché pensa che essere enigmatico lo renda più interessante, e chi perché, semplicemente, è proprio fatto così.

Invece di rispondere chiaramente o di dire quello che pensano, i segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo non fanno altro che confondere le acque, usando parole volutamente ambigue, senza mai prendere posizione.

Che ne dici: ti va di scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

Vergine: quinto posto

I nati sotto il segno della Vergine sono dei veri e propri enigmatici.

A differenza di tanti altri segni che sono in questa classifica perché hanno una tendenza ad essere enigmatici che viene, poi, sfruttata a proprio vantaggio, i nati sotto il segno della Vergine sono enigmatici di natura.

La Vergine, infatti, ragiona in maniera veramente diversa dalle altre persone dell’oroscopo. Tende a fare tutto alla propria maniera. Peccato che, così, diventa di fatto completamente enigmatica agli occhi degli altri. Peccato che la Vergine non si senta assolutamente enigmatica: è solo il suo vero e proprio modo di essere!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario sa bene che, anche se è al quarto posto di questa classifica, forse meriterebbe una posizione più alta.

Cari Sagittario, voi sapete di essere enigmatici per un motivo e per un motivo solamente. Per il vostro tornaconto!

I Sagittario sono persone che hanno il terrore di dire troppo agli altri: potrebbero vederseli diventare compagni di viaggio che poi, difficilmente, riusciranno a lasciare indietro.

I Sagittario farebbero veramente di tutto per proteggere la loro indipendenza. Anche diventare enigmatici… appositamente!

Capricorno: terzo posto

Cari Capricorno, ovviamente sapevate che sareste finiti nella classifica dei segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo.

Siete anche tra i segni zodiacali più misteriosi in assoluto e questo vi avrà fatto suonare qualche campanello d’allarme, no?

I Capricorno sono persone enigmatiche per natura e per studio. Sanno che, quando non vogliono dire qualcosa, fare gli enigmatici è sempre una buona opzione!

Ecco, quindi, che i Capricorno si sprecano in mezze parole, mezze azioni e anche mezzi concetti. Sanno che gli altri riempiranno i buchi per loro e, se questo dovesse concretizzarsi in qualcosa di male per i Capricorno, possono sempre tirarsi indietro!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che adorano essere ambigue. Per loro, infatti, usare mezze parole, dire le cose sempre lasciando un velo di “nebbia” ed essere, in ogni caso, assolutamente incomprensibili.

Insomma: agli Ariete piace essere enigmatici e per più di un motivo!

Innanzitutto, a forza di essere enigmatici, gli Ariete possono permettersi di rimanere sempre con il piede in due scarpe.

Sembrano neutrali ma, semplicemente, sono sempre pronti a lasciare gli altri confusi, manipolandoli al meglio.

Gli Ariete sono persone particolarmente brave ad essere enigmatiche. Sanno gestire le informazioni che fanno trapelare (avendone a pacchi) e fanno di tutto per trattenere quelle che danno loro un vantaggio. Occhio agli Ariete! Sanno sempre più di quello che dicono!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più enigmatici dell’oroscopo

Cari Leone, diteci la verità. Siete enigmatici appositamente o per sbaglio?

I Leone hanno imparato molto presto che, per essere sempre al centro dell’attenzione, è bene rimanere in un dignitoso silenzio.

Dopo le prime volte che, per paura di dire qualcosa di sbagliato, i Leone hanno visto quanto potere viene loro dato grazie agli enigmi… hanno deciso di metterli in pratica sempre!

Persone veramente enigmatiche di natura, i Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali mai onesti, soprattutto con sé stessi.

Per un Leone essere enigmatico è praticamente un modo di vivere oltre che di essere.

Innanzitutto perché, in qualità di enigmatici, c’è la chance di essere più affascinanti. Affascinanti vuol dire anche più rispettati e più attraenti: una vera manna per i Leone!

C’è, poi, anche il fatto che i Leone non vogliono spiegare o rimestare troppo nei loro sentimenti. Un Leone sta bene così com’è. Essere enigmatico è un modo per sfangarla!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.