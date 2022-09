Pulire casa con il metodo del coperchio è una scelta più che innovativa, è una rivoluzione in piena regola! Veloce, efficace e pratico, ecco come.

Innanzitutto ti tocca accettare il fatto che le pulizie vanno fatte, anche se a volte può risultare davvero noioso. Con la tecnica che ti stiamo per presentare l’igiene della tua casa non solo sarà impeccabile, ma avrai anche a che fare con un metodo che ti semplifica la vita! Sapere in partenza che dovrai pulire casa in maniera comoda e rapida, rende l’attività quotidiana meno pesante, ma soprattutto al massimo della soddisfazione!

Per pulire casa da cima a fondo non basterebbe un giorno, perché polveri, smog, batteri e tanto altro, finiscono per alimentare la sporcizia quotidiana. Questo non significa che tu non sia una persona attenta alle pulizie, anzi tutt’altro. Il punto è che non è così facile come sembra, soprattutto avere dei metodi che possono darci una mano, è di gran lunga migliore.

Appunto, la soluzione del metodo del coperchio non serve per pulire qualsiasi angolo della casa, ma è utile per completare proprio quella mansione che più ti annoia, snerva e si rivela nella maggior parte dei casi lenta. Nonostante ciò, sai benissimo che è quella con maggiore importanza!

Pulire questo punto della casa non è solo necessario ai fini della pulizia, ma anche per la tua salute. Vuoi essere in pace con le mansioni quotidiane e al tempo stesso vivere nel benessere? Scopri di cosa si tratta, ti basteranno solo tre gesti, ed il gioco è fatto!

Pulizia casa, il metodo del coperchio in poche mosse!

Tornando a noi, ti abbiamo ribadito più volte quanto la soluzione del giorno sia pratica, ma ti abbiamo anche reso noto quanto sia economica? Non dovrai comprare nulla di nuovo, né per gli utensili, né per i prodotti. In primis perché almeno un coperchio da pentola dovresti avercelo, e anche i prodotti che ti stiamo per indicare sono efficaci al 100%.

Sai cosa andrai a pulire con questo infallibile metodo? Proprio quella zona della casa che reca maggiori malesseri, perché provoca allergie, raffreddori e bruciori ad occhi e testa. Ebbene sì, stiamo proprio parlando dei materassi e dei divani!

Questa tecnica non solo sarà efficace dal punto di vista della pulizia, ma sarà anche pratica e veloce, nessun tessuto ti farà più perdere tempo!

Come dovrai fare? Innanzitutto procurati una bacinella di plastica capiente e più di un panno in microfibra. Nel recipiente mettici una parte di acqua caldissima e facci sciogliere delle scaglie di Sapone di Marsiglia. Questo prodotto non solo è economico, ma è il più igienizzante e delicato al tempo stesso!

Non c’è niente di meglio che applicare questo prodotto per la pulizia dei tuoi materassi. Prima ti conviene sempre spolverarli, e poi passi con questa azione infallibile. Dopo che si è sciolto il sapone, immergici il panno per bene, dovrà essere impregnato della miscela.

Lo strizzi in modo che non sia zuppo, e ci avvolgi il coperchio. Mi raccomando, opta per il panno in microfibra perché è l’ideale visto che delicato e la sua azione pulente è efficace. Inoltre, deve essere più grande del coperchio.

Infine, ti basta passare il panno avvolto nel coperchio in tutta la superficie dei materassi e del divano, e qualsiasi altra zona che potrebbe essere attaccata da acari della polvere e non solo.

Svegliarsi in salute è fondamentale per affrontare la giornata. Se il sonno non è ristoratore neanche nella pennichella pomeridiana, allora non puoi non farne a meno: combatti gli acari, il tuo scudo contro di essi è sicuro in questo modo!