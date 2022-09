Settembre si conclude in bellezza per questi 3 segni fortunati

Le stelle ci rivelano che il mese di la fine di settembre sarà particolarmente favorevole per tre fortunati segni zodiacali.

Settembre sta per volgere al termine e per lasciare il passo all’arrivo di Ottobre. Questo passaggio avverrà con Venere nel segno della Vergine. Il pianeta dell’amore nel segno più puntiglioso dello Zodiaco porterà una grandissima sicurezza, soprattutto in amore ma anche a livello professionale, in particolar modo a 3 nativi dello Zodiaco.

Se fai parte dei segni della classifica di oggi, Settembre si concluderà con gioia per te. Prima di salutarti questo mese ti lascerà in balia di fortuna, liete novelle e risolverà tutti i tuoi problemi sentimentali.

Ecco i segni zodiacali più fortunati della fine di Settembre

Venere è nel segno della Vergine e da questa posizione sta sprigionando un’intensa energia positiva che colpirà soprattutto tre segni zodiacali, ai quali si prospettano grandi cambiamenti e addirittura grandi stravolgimenti.

Ecco chi sono i tre segni fortunati che sperimenteranno nuove opportunità e soprattutto tanta gioia. Questo fine mese sarà particolarmente abbondante e allo stesso tempo tranquillo per questi nativi. Inoltre Dal 23 Settembre il Sole entra nel segno della Bilancia e questo determinerà equilibrio ed armonia per questi fortunati segni.

Pesci

I nativi del segno dei pesci in questi ultimi giorni del mese si sentiranno particolarmente felici e avranno voglia di condividere molto con le persone a loro cari. Dal 18 Settembre la luna entra in Cancro e questo cambiamento porterà al Pesci una rinnovata intuizione. A ciò si aggiunge l’influenza Di Venere in Vergine e del sole in Bilancia che cementano le relazioni del Pesci e che permetteranno ai nativi che sono ancora single di trovare l’amore della loro vita. Il Pesci sentirà di dover prendere delle decisioni che non coinvolgeranno solo lui.

Ariete

Anche per il nativo dell’Ariete la Luna in Cancro e Venere in Vergine porteranno stravolgimenti positivi soprattutto in amore. Il fine settimana sarà particolarmente privo di tensioni per questo segno di fuoco che si sentirà di buon umore e particolarmente gentile. Con l’ingresso del Sole in Bilancia, l’Ariete soddisferà tutti i suoi desideri e se è single incontrerà una persona speciale con la quale avrà voglia di iniziare una relazione e godersi una bellissima storia d’amore.

Vergine

la Vergine si sentirà particolarmente amata durante la fine di settembre. Sentirà compensato questo suo incessante bisogno di attenzioni e premure e sostegno. La Vergine avvertirà anche la necessità di più libertà in questo periodo, qualcosa che solitamente non prova. Si sentirà anche invogliata ad intraprendere progetti nuovi che si riveleranno molto gratificanti. Il Sole in Bilancia e Venere in Vergine renderanno la Vergine particolarmente sensuale e favoriranno nuovi incontri. La Vergine non si lancerà a capofitto in questa avventura romantica ma si prenderà il tempo di conoscere l’oggetto del suo colpo di fulmine e capire cosa desidera davvero. Si lascerà andare a tempo debito e questa mossa risulterà essere vincente.