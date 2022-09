Questi segni zodiacali amano Halloween: con loro c’è da avere paura

Brr, inizia a fare freddo e l’autunno è alle porte: ad essere contenti sono solo i segni zodiacali che amano Halloween! Ecco chi sono!

Generalmente, quando l’estate finisce e, come dice la canzone, “un altro anno se ne va”, c’è solo una tipologia di persone veramente felice.

Quella che ama la festa di Halloween e che non vede l’ora di mettere decorazioni a forma di ragnatele ovunque!

Che ne dici: sei anche tu tra i segni zodiacali che non vedono l’ora di travestirsi da strega?

I segni zodiacali che amano Halloween: ecco la classifica dell’oroscopo

Appena l’estate finisce, c’è veramente un solo gruppo di persone completamente felici.

Quelle che apprezzano Halloween!

Ci sono persone, infatti, che non vedono l’ora di travestirsi, indossando costumi a cui hanno pensato per tutto l’anno. Ma c’è molto di più: i dolcetti, le streghe e la possibilità, finalmente, di mettersi un maglioncino leggero.

Evviva!

Con l’arrivo dell’autunno, infatti, arriva anche una delle feste più popolari dell’anno.

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che non vedono l’ora di festeggiare Halloween.

Magari ci sei anche tu tra loro?

Pesci: quinto posto

Cari Pesci, sapevate di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ci sono persone che tendono a credere che i Pesci siano semplicemente persone elegantissime ed aggraziate, che non hanno mai voglia di divertirsi.

Questo non è assolutamente il caso: anzi! I Pesci, poi, sanno che durante Halloween può succedere veramente di tutto. Le maschere, la prima festa con tutti gli amici ritornati dalle vacanze… chissà quante opportunità di nascondono ad un party di Halloween!

Toro: quarto posto

I Toro sono persone che non vedono veramente l’ora di festeggiare Halloween. Aah, la fine dell’estate è finalmente qui: ecco perché i Toro sono così entusiasti di questa festa!

C’è da dire, poi, che nonostante i Toro siano persone che tendono ad evitare le feste affollate, quella di Halloween è una delle loro feste preferite.

Il motivo? Semplice! I Toro possono mascherarsi e nascondersi anche dalle persone che non gli piacciono. Le feste di Halloween sono sempre un poco caotiche: proprio quello di cui hanno bisogno i Toro per prendersi un attimo di pausa dalla loro vita perfetta!

Scorpione: terzo posto

Cari Scorpione, diciamoci la verità: a voi, più che di Halloween, interessa l’arrivo del vostro compleanno!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che (per quanto non amino ammetterlo) non possono proprio fare a meno di adorare questo periodo dell’anno.

Il motivo è semplice!

Gli Scorpione amano essere al centro dell’attenzione e il “loro” mese insieme al loro compleanno è sempre un buon momento per essere al centro dei pensieri degli altri. Ecco perché, insieme alla fine dell’estate, agli Scorpione piace particolarmente festeggiare Halloween: è il momento in cui, poi, tutti si ricordano anche del loro compleanno! Dopotutto, visto che gli Scorpione sono anche tra i segni più polemici, perché non scegliere Halloween come festa preferita? Almeno avranno sempre la possibilità di discutere con gli altri a riguardo!

Sagittario: secondo posto

Travestirsi? Dolcetti? Stare svegli fino a tardi per guardare film di paura?

I nati sotto il segno del Sagittario non potrebbero veramente chiedere niente di più!

I Sagittario, infatti, sono persone che amano veramente spaventarsi: ecco perché la festa di Halloween è una delle loro preferite!

Credere che ci sia una notte dove gli spiriti si possono permettere di gironzolare sulla Terra è un buon modo per i Sagittario per poter dire che, loro, non vogliono saperne proprio niente di nulla e di nessuno. Basta chiudersi in casa con una buona cioccolata calda, mentre le foglie cadono dagli alberi e il vento ulula contro le finestre ed accendere la TV su un bel filmetto.

La serata è praticamente perfetta e i Sagittario non devono neanche giustificarsi come al solito: meglio di così!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano Halloween

Come? I nati sotto il segno della Vergine sono al primo posto della nostra classifica di oggi?

Ma non sono assolutamente persone pratiche e concrete, tanto da essere nella classifica dei segni zodiacali più precisi di tutto l’oroscopo?

Nonostante i nati sotto il segno della Vergine siano tutte le cose di cui abbiamo parlato sopra, c’è da dire che i nati sotto questo segno hanno anche due grandi passioni.

Una per gli spaventi e per le feste di “paura” come può essere Halloween e una per i costumi e per travestirsi da quello che vogliono.

Per i nati sotto il segno della Vergine, infatti, la festa di Halloween è un modo per mostrare la loro bravura con i vestiti e con il trucco. Qualcosa di cui vanno ferie

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.