I match autunnali più semplici per rendere una felpa sportiva super chic

Moda che va e moda che viene ma la certezza è che avremo sempre voglia di essere comode. Puntare su una felpa al posto del soprabito che si distingua dalle solite note è un’idea stupenda. Vediamo insieme i motivi e cosa comprare.

Con lo street style prima e con la musica rap dopo, indossare una felpa in giro per la città non solo con il tempo è diventato normale ma addirittura di tendenza. Anche per questo molti dei marchi più famosi hanno deciso di creare una linea sport ed altri stilisti collaborano con brand storici di abbigliamento sportivo per capsule collection ed edizioni limitate (o pseudo tali) che vanno puntualmente a ruba.

Come abbiamo già visto ci sono ottime proposte sportive per l’autunno ma a conquistarci da sempre è il binomio con capi eleganti ed il contrasto tra lusso e low cost.

Scopriamo insieme quali felpe sporty chic indossare per la nuova stagione

La collaborazione di Stella McCartney con Adidas è appena uscita ma si preannuncia come l’ennesimo successo. La maglia training a maniche lunghe è stampata con greche psichedeliche nei toni del bordeaux su base bianca e linee astratte nere che disegnano la silhouette. Costa 110 euro e si può abbinare con il crop top coordinato (85 euro) ed una gonna di jeans. Insolito binomio solo in apparenza, entrerà presto a far parte degli outfit quotidiani.

Una felpa leggermente over, o semplicemente non esattamente nuova, farà colpo con una gonna midi, ancor meglio se attillata. Questa moda vista soprattutto sulle stare americane nel loro street style, è ormai diffusa anche da noi ma bisogna osare e trovare la gonna giusta. Come felpa, se si avesse voglia di qualcosa di nuovo, ecco le proposte di Balenciaga con cappuccio (in vendita scontate su Lyst a 425 euro).

Altra idea vede una felpa basic, a maniche lunghe, portata sopra una camicia lunga che dovrà uscire da sotto e dar la possibilità di risvoltare anche le maniche. Il tutto si completerà con pantaloni skinny (in pelle nera più avanti, ora andranno benissimo jeans a sigaretta blu) e sneakers stile Nike Air Jordan (da 77 euro).

Visto l’amore smisurato che tutte noi (Millenials e Zeta) nutriamo verso gli anni Novanta, indossare una felpa multicolore con un paio di jeans mom (Zara li propone a 22,95 euro) o boyfriend a vita alta con una borsa a tracolla mini è quanto di più fashionable – e comodo – ci possa essere.

A questo punto bisogna solo decidere da dove iniziare.

Silvia Zanchi