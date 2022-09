Anticipazioni Una Vita: un nuovo amore per Lolita

Anticipazioni Una Vita. Dopo la tragica morte di Antonito, la bottegaia Lolita ha ritrovato l’amore insieme a lui? Ecco chi e cosa succederà!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo il salto temporale e la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti seppur per pochissimo tempo. Infatti la stagione e la soap sta per giungere alla sua naturale fine.

Oggi vogliamo analizzare insieme a voi il controverso rapporto che bottegaia Lolita (Rebeca Alemany) ha instaurato con uno dei nuovi personaggi di Una Vita.

Come ben sapete, suo marito Antonito Palacios è venuto a mancare 5 anni prima, nel terribile attentato organizzato da Fausto e dagli anarchici di Acacias. Da quel momento Lolita non si era più ripresa, almeno fino a questo momento…

Secondo le anticipazioni della soap iberica, Lolita instaurerà un rapporto con Fidel Soria (Alejandro Siguenza) dando addirittura l’impressione di essersi invaghita del losco funzionario di polizia.

Tutto avrà origine quando la donna scoprirà che il suocero Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel sono responsabili del rapimento di David Exposito (Aleix Rengel Meca). Alla scoperta della notizia la donna si mostrerà fragile e accuserà segni di una profonda crisi di nervi, talmente acuta da indurre Ramon a portarla all’ospedale.

Dopo essersi ripresa, Lolita chiederà spiegazioni ben accurate ai due uomini che con le spalle al muro riveleranno tutti i motivi dietro al loro gesto: si trattava di un ordine impartito dal perfido Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che nel frattempo è stato dichiarato morto nell’incendio nel suo laboratorio chimico.

Dopo la dipartita del Quesada, Ramon prenderà la decisione di lasciarsi alle spalle ogni attività criminale per il benessere della nuora e del nipotino Moncho; mentre Fidel continuerà la sua personale vendetta per rendere giustizia alla moglie e al bambino uccisi dall’attentato. Ed è proprio in questo frangente che sembrerà che Lolita si sia presa una cotta per lui.

La bottegaia infatti, cercherà di spronare il funzionario della polizia a lasciar perdere e non mettere più in rischio la sua vita, dichiarando che proverebbe un enorme dispiacere qualora gli accadesse qualcosa.