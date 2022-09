Test: la spensieratezza è un grande dono, scopri se lo possiedi

Il test di oggi ti rivela se sei una persona spensierata. Dimmi cosa vedi e ti dirò con quanta leggerezza prendi la vita.

Il nostro test della personalità di oggi cercherà di valutare quanto sia presente un ingrediente molto prezioso nella tua vita, la spensieratezza. Quel qualcosa che si ha solitamente da bambini e che con l’aumentare delle responsabilità si finisce spesso col perdere, eppure è un ingrediente prezioso che migliora sensibilmente la qualità della nostra vita.

Possedere la spensieratezza significa avere la capacità di affrontare la vita con più leggerezza, vedere i problemi ma anche oltre questi, quindi di mirare alla loro soluzione, di avere la capacità di non arrendersi mai e di non permettere alle difficoltà di intralciare i nostri obiettivi. Quanta spensieratezza c’è nella tua vita?

Dimmi cosa vedi e ti dirò quanto sei spensierato

I nostri test ti intrattengono e ti divertono, non forniscono una diagnosi clinica eppure forniscono il potere di auto valutarsi, di riflettere su noi stessi per imparare a conoscerci meglio. Se riusciamo a vedere chi siamo realmente quando ci mettiamo davanti allo specchio, potremmo superare i nostri limiti, arginare i nostri difetti e sfruttare a nostro vantaggio le nostre potenzialità. Oggi vogliamo che tu rifletta sul concetto di spensieratezza e su come questa influisce sullo stato della tua vita attuale.

Fare il test è molto semplice, devi solo dare un’occhiata all’immagine. Guardala qualche secondo poi chiudi gli occhi. Ripensando a ciò che hai appena visto, raffiguri la mano oppure il cuore? La tua risposta cambia il modo in cui percepisci la tua vita.

Soluzione del test

Se hai visto prima la mano

Se hai notato subito la mano significa che sei una persona molto leale e molto premurosa. Credi fermamente nell’amore vero e sei convinto che da qualche parte in qualche angolo di questo mondo c’è la tua anima gemella che sta aspettando di incontrarti. Con questa persona vuoi affrontare la vita e tutte le cose belle e brutte che questa ha da offrirvi. Sei una persona affidabile e saggia. Nella tua vita cerchi di combattere la routine, di conoscere persone nuove e di fare viaggi che ti arricchiscono, ma non si può dire di te che tu sia una persona spensierata, fai tutto bene, con estrema lucidità e pensi sempre alle conseguenze delle tue azioni. Ti godi la vita ma ti impegni anche e ti sacrifichi molto allo stesso tempo.

Se hai visto prima il cuore

Sul palmo della mano c’è un cuore, se tu lo hai visto subito guardando l’immagine significa che sei una persona che si gode la vita e che ama vivere nel presente. Non ti preoccupi di quello che succederà domani, né di quel che è stato del tuo passato, tanto ormai è qualcosa di superato. Sei una persona che preserva nel suo cuore la giovinezza di quando era un fanciullo, sei una persona sicura di te e hai una grande consapevolezza di tutto ciò che accade intorno a te ma non ti lasci condizionare per scelta; preferisci aggrapparti alle cose belle a tutto ciò che ti rende felice. Ti impegni nel prenderti cura e rendere felici anche i tuoi cari e la tua famiglia. Questo è quel che conta davvero per te, tutto il resto è secondario.