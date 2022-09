Questi segni zodiacali? Buoni solo a fare polemica: ecco chi sono!

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali più polemici di tutto l’oroscopo? Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo!

Oggi abbiamo deciso di svelare una classifica dell’oroscopo decisamente interessante.

Nonostante ci siano persone abituate al confronto ed alla discussione, la maggior parte della gente, spesso, ama anche discutere per il puro gusto di farlo.

Che ne dici: vale la pena sapere chi sono le persone più polemiche di tutto l’oroscopo?

I segni zodiacali più polemici: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Dicci la verità: quanto sei polemica, veramente, da uno a dieci!

Ci sono tantissime persone che non possono veramente fare a meno di questionare su tutto e su tutti.

Non si tratta di avere un semplice gusto per le argomentazioni e le discussioni: si tratta proprio di essere polemici!

Che ne dici, ti va di scoprire chi ha ed avrà sempre da ridire su tutto insieme a noi?

Tanto lo sappiamo già: appena scopriranno di essere in questa classifica i segni più polemici inizieranno… beh, a fare polemica!

Meglio sapere in anticipo chi sono e perché sono così polemici; speriamo che, almeno, il tuo partner non sia nella classifica dell’oroscopo di oggi!

Capricorno: quinto posto

Inutile dire che se i Capricorno sono nella classifica di oggi, per loro polemizzare è assolutamente una priorità.

Cari Capricorno, noi sappiamo che voi siete persone tranquille che non amano chiacchierare tutto il tempo.

Quando aprite bocca, però, lo fate principalmente per polemizzare e discutere. Insomma, non è un proprio un caso che siate nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni più polemici, infatti, si comportano proprio come i Capricorno. Magari fingono di non avere tanto da dire e, poi, appena qualcosa non va come vogliono iniziano immediatamente a fare una discussione praticamente infinita!

Cancro: quarto posto

Cari amici del Cancro, inutile fare quella faccia stupita: c’è un motivo se siete nella classifica dei segni zodiacali più polemici dell’oroscopo!

I Cancro, infatti, adorano chiacchierare e sono persone che, generalmente, adorano anche discutere. Per un Cancro, infatti, fare polemica è necessario: li aiuta ad avere sempre le idee chiare e a non fare di tutta l’erba un fascio. Peccato che, chi sta intorno ai Cancro, abbia praticamente le orecchie che fumano da tutte le discussioni!

Leone: terzo posto

C’è un motivo se i nati sotto il segno del Leone sono persone che si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più indipendenti di tutto l’oroscopo.

Il motivo è che i Leone sono persone abituati a prendere le proprie decisioni con i propri tempi e che non vogliono dare retta a nessuno.

Come dite?

Ah sì, anche secondo noi questa è la ricetta per creare il “polemico” perfetto! Cari Leone, con voi tutto deve essere prima discusso nei minimi dettagli e niente si può fare senza prima avervi convinto. Insomma: polemici come voi sono veramente in pochi!

Vergine: secondo posto

I nati sotto il segno della Vergine sono persone veramente precise: non è un caso che si trovino anche nella classifica dei segni zodiacali più precisi dell’oroscopo!

Cosa c’entro questo con le polemiche? Ma semplicemente tutto!

La Vergine, infatti, è una persona in grado di polemizzare praticamente su tutto e su tutti.

Chi è nato sotto questo segno discute praticamente su qualsiasi piccolo cavillo e vuole sempre avere ragione.

Non c’è un momento in cui la Vergine lascerà perdere o smetterà di essere polemica: se avete a che fare con loro fate attenzione!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più polemici dell’oroscopo

Cari Scorpione, avete mai pensato che potreste fare i politici o gli avvocati?

No? Bene, forse sarebbe il caso di farci un pensiero!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che adorano la polemica: fosse per loro farebbero solo quella!

Certo, gli Scorpione sono anche persone che adorano solo le polemiche che fanno loro; se conoscete uno Scorpione e siete polemici sappiate che lui non sarà assolutamente felice di questo.

Gli Scorpione, infatti, sono persone che amano veramente discutere e potrebbero farlo anche sul proverbiale capello diviso in due. Peccato che, quando sono gli altri a fare polemica, gli Scorpione si spazientiscano subito!

Insomma, cari Scorpione: siete persone che fanno polemica per tutto ma dovete aspettarvi di dover lasciar fare polemica un poco anche agli altri. Vedrete che non vi dispiacerà!