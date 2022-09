Nessuno sa a cosa servono i bottoni sulle tasche dei jeans, sono utilissimi

I bottoni che si trovano sulle tasche dei jeans non sono posizionati lì per caso, hanno una funzione che sebbene sia poco conosciuta è molto utile.

Il jeans è uno degli indumenti più apprezzati ed utilizzati quotidianamente. Nei nostri armadi non mancano mai, negli anni sono stati realizzati infiniti modelli di jeans: zampa d’elefante a sigaretta a vita alta o bassa strappati… esistono jeans per tutti i gusti e tutti hanno quei particolari bottoni sulle tasche. Conosci il motivo per cui sono stati brevettati così?

Il jeans è stato brevettato da Levi Strauss e Jacob Davis nel lontano 1873. Oggi troviamo jeans per ogni occasione, country, casual, chic. Siamo sicuri che sei anche tu un fan del jeans e che li utilizzi molto, ma siamo quasi certi che neanche tu conosci l‘utilità dei bottoncini sulla tasca frontale.

Ecco perché sulle tasche dei jeans ci sono dei piccoli bottoni

Il tessuto Denim dei jeans è tra i più apprezzati e conosciuti, negli anni sono stati prodotti jeans per tutti i gusti. I jeans hanno lanciato mode e nuove tendenze, eppure quei bottoncini sulle tasche sono sempre rimasti lì. Il motivo è che questi bottoncini svolgono una funzione molto importante.

Vi abbiamo raccontato a cosa serve quella taschina interna alla tasca del jeans, oggi ti raccontiamo a cosa servono i bottoncini sulle tasche.

Questi bottoncini sono il risultato dell’ingegno di colui che voleva fare in modo di far svolgere a questo capo una funzione molto importante.

Probabilmente sei tra coloro che non conoscono il motivo dell’esistenza di questi bottoni, quel che è certo è che ti sarai reso conto tu stesso che il jeans è uno dei capi più resistenti che tu abbia nell’armadio. Ebbene, se i tuoi jeans resistono al tempo è anche grazie a questi piccoli bottoncini. Come puoi vedere sono stati sapientemente installati nei punti del jeans che sono più soggetti ad usura e quindi questa invenzione permette di evitare che il jeans si strappi col tempo. David Jacob nel 1870 progettò un indumento per i lavoratori e che quindi doveva essere ben resistente ad urti, al trasporto di strumenti da lavoro, alle sollecitazioni. E’ stato proprio il fatto di essere riuscito a soddisfare questa condizione che ha reso questo indumento così apprezzato e diffuso.

Il jeans è un indumento ricco di storia e di curiosità, ora sai a cosa servono quei piccoli bottoncini e sai a cosa serve la tasca interna alla tasca grande, ma le curiosità del jeans non finiscono qui. Questo indumento senza tempo possiede solitamente anche un’ etichetta in pelle sotto i passanti della cintura. Questa etichetta è tipica dei jeans marca di Levi’s, in realtà era il loro simbolo distintivo ciò che permetteva di riconoscere a colpo d’occhio la qualità del jeans associandolo al suo produttore Levi’s. Oggi il jeans per te non ha più nei segreti nei misteri.