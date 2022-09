Test delle occasioni perse: scopriamo quali sono le tue

Oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente singolare: il test delle occasioni perse ci dirà la verità sulle tue. Che dici, lo proviamo?

La vita, dopotutto, è fatta proprio così: per ogni occasione che perdiamo, prima o poi, se ne presenta un’altra.

Anche se non è bello stare a concentrarsi su quello che abbiamo perso nella vita, oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che ci sveli quali sono le occasioni alle quali hai dovuto dire di no. Pronta a (ri)scoprirle?

Test delle occasioni perse: guarda l’immagine e scopri le tue

Pensaci bene: sai quali sono le occasioni perse della tua vita?

Ci sono tantissime persone che non riescono a venire a patti con le proprie occasioni perse.

C’è chi le rimpiange per tutta la vita e chi si chiede sempre come sarebbe stato se…

Insomma, lo hai già capito: tutti abbiamo dei rimpianti e tutti li portiamo con noi.

Il test delle occasioni perse è qui per scoprire quali sono le tue. Ci potrebbero essere, infatti, alcune occasioni perse che non ti sei reso conto di aver abbandonato o che, semplicemente, hanno influenzato la tua vita anche se tu ancora non lo sai.

Devi solo dirci cosa vedi prima in questo quadro: pronta a scoprire le tue occasioni perse?

hai visto l’uccello in gabbia : simbolo, ovviamente, di un blocco e di una situazione dolorosa, questo elemento è il primo che ha attirato la tua attenzione.

Ma cosa è rimasto nel tuo passato che ti ha portato a vedere l’uccello in gabbia?

La tua occasione persa, probabilmente, è una lavorativa o di studio, che ti allontanasse da casa e dai “soliti” schemi.

Sei una persona che ha un cuore grande e che, proprio per questo motivo, spesso finisce per trovarsi in difficoltà. Non ti sei allontanata da casa e dagli affetti quando avresti potuto e la conseguenza, oggi, è che faticherai sempre di più a farlo in futuro.

Sei una persona che ha un luminoso futuro davanti a sé: solo tu puoi decidere se bloccarlo o meno!

Sei una persona libera, lo sei sempre stata. Niente e nessuno è mai riuscito a tenerti veramente in gabbia ed ora, dopo tanti anni, stai scontando un poco le tue scelte.

Per te rimarrà sempre più importante poter spiegare le ali ed andartene appena puoi piuttosto che “rinchiuderti” da qualche parte, legata da sentimenti ed amore.

Ehi, sei sicura di non trovarti anche nella classifica dei segni zodiacali che sono dei veri e propri spiriti liberi ?

Ovviamente la tua storia è solo tua: l’amore può arrivare in ogni momento, sei tu che devi decidere se vuoi accoglierlo o meno!

Ma cosa vuol dire nel test delle occasioni perse?

Probabilmente che, nella vita, tu hai deciso volontariamente quali sarebbero state le tue occasioni perse. Le hai valutate tutte per bene ed hai lasciato che fosse il tuo cervello a prendere la decisione che reputi giusta.

Forse hai anche sbagliato ma questo non ti impedisce di mettere il tuo giudizio al posto di qualsiasi altro tipo di misurazione. Le tue occasioni perse sono tante, serie e pesanti: ma sono le tue, le hai scelte tu!

Sei una persona che ha veramente un grande cuore, grandi sentimenti: non hai paura di niente e di nessuno perché prendi sempre le tue decisioni grazie a lui!

Noi ti consigliamo, però, di provare anche il nostro test dell’ultimo tuffo: ci dirà che tipo di persona sei veramente nella vita e questo potrebbe aiutarti non poco!

La tua calma è sicuramente il segnale che, se hai delle occasioni perse nella vita, sono semplicemente quelle che non potevano andare altrimenti.

Sei assolutamente una persona che prende le sue decisioni con cognizione di causa: solo tu sai quali sono le tue cause perse e perché e va bene così!

