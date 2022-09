Non stare tranquillo con loro: questi segni hanno sempre le mani in pasta

I segni zodiacali con le mani sempre in pasta sono quelle persone con le quali non puoi proprio mai stare tranquilla: ecco chi sono e perché!

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di avere sempre e costantemente… le mani in pasta!

No, non si tratta di adorabili nonnine pronte a sfornare crostate alla marmellata ma di persone che tendono ad essere coinvolte in tutto e con tutti.

Meglio scoprire di chi si tratta: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali con le mani in pasta: scopri se sei nella classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di sbuffare perché quella tua amica o quel tuo amico… erano troppo impegnati per vederti?

Conosciamo tutti qualcuno che non può fare a meno di stare proprio incollato al cellulare, sempre pronto a mandare e ricevere messaggi e che sa sempre tutto di tutti.

Non parliamo semplicemente di persone impiccione (come potrebbero essere i segni zodiacali più impiccioni di tutto l’oroscopo) ma di tutte quelle persone che hanno le mani in pasta… ovunque!

Che si tratti di situazioni sentimentali, di opportunità lavorative, di gossip oppure di qualsiasi altra occasione od evenienza, non ci sono dubbi.

I segni zodiacali che hanno le mani sempre in pasta ovunque sono sempre presenti, sempre pronti a farsi vedere o notare e a mettere bocca ovunque.

Scopriamo insieme chi c’è al primo posto della nostra classifica di oggi!

Sagittario: quinto posto

C’è forse qualcuno che, più del Sagittario, riesce a farsi amici letteralmente ovunque vada?

I nati sotto il segno del Sagittario, infatti, sono persone che non hanno problemi a diventare immediatamente confidenti di tutti coloro che incontrano anche per la prima volta.

Impossibile, per persone abituate a stabilire immediatamente rapporti con chiunque, non avere le mani in pasta letteralmente in qualsiasi punto della propria vita!

Fate attenzione ai Sagittario: se sono vostri amici è un bene ma averli contro veramente è un problema!

Ariete: quarto posto

Cari Ariete, siamo sicuri che pensate di meritarvi un posto molto più in alto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

Gli Ariete, infatti, sono persone che hanno veramente sempre le mani in pasta ovunque: non c’è modo di liberarsi di loro, quasi!

Un Ariete sa sempre cosa sta succedendo e perché: per gli Ariete è importantissimo sapere tutto e, proprio per questo, finiscono per sapere tempestivamente qualsiasi cosa.

Per questo è meglio stare attenti agli Ariete: non saprete mai cosa conoscono sul vostro conto e sono assolutamente in grado di farsi valere contro di voi in qualsiasi momento!

Leone: terzo posto

Come? I nati sotto il segno del Leone, così arroganti (non a caso sono in questa classifica dell’oroscopo) hanno le mani sempre in pasta?

In realtà la risposta è sì e forse non dovrebbe neanche stupirvi più di tanto. Un Leone, infatti, è una persona che non può fare a meno di essere al centro dell’attenzione.

Ecco perché, dopotutto, i Leone hanno le mani sempre in pasta! I Leone, infatti, tendono ad attirare le persone e, quindi, finiscono sempre per sapere tutto e fare tutto.

Poi c’è anche la volontà del Leone di essere al centro dell’Universo da non sottovalutare. I nati sotto questo segno zodiacale hanno veramente le mani in pasta ovunque!

Cancro: secondo posto

Cari Cancro, sapete benissimo che avere a che fare con voi può essere, a volte, molto stancante.

Il motivo è uno solo: siete al secondo posto della classifica dei segni zodiacali con le mani sempre in pasta per una ragione!

I Cancro, infatti, sono persone che tendono ad avere sempre il naso in tutti gli affari. Il motivo è che conoscono tutti e, anche, che sono sempre bravissimi ad indovinare umori e sentimenti.

Per un Cancro avere le mani in pasta ovunque è veramente semplice: sono gli altri che vengono ad affidargli i loro casi ed i Cancro non fanno altro che immagazzinare tutto!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con le mani sempre in pasta

Avete mai parlato con un Aquario?

I nati sotto questo segno non hanno praticamente mai tempo per niente. Corrono prima da una parte e poi dall’altra, devono fare miliardi di cose e sembra che non abbiano tempo per terminarne neanche una.

Un Aquario è il vero e proprio re (o regina) dell’avere le mani in pasta. Non possono farci niente se sanno gli affari di tutti e se sono in grado di vedere e realizzare connessioni dove gli altri vedono solo deserti e porte chiuse.

Affidatevi ad un Aquario ma fate anche attenzione quando gli parlate e a quello che gli dite: non saprete mai cosa potrebbe usare contro di voi!

