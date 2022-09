Stop alla salsa di pomodoro troppo liquida. Con questi trucchi otterrai il risultato perfetto!

La salsa di pomodoro è sempre troppo liquida? Ecco quali sono i trucchi che ti aiuteranno a cambiare una volta per tutte il risultato finale.

Realizzare un”ottima salsa di pomodoro non è sempre facile. Nonostante tutte le buone intenzioni, infatti, può capitare che questa risulti troppo lenta, sembrando quasi liquida. Quando ciò accade, l’unica soluzione è quella di agire in modo da eliminare ogni problema di fondo.

E questo significa mettere in atto dei semplici trucchi in grado di fare la differenza. Seguendoli nel modo corretto, potrai infatti contare su una salsa cremosa al punto giusto e senza più il rischio che si separi dopo la cottura.

I trucchi per una salsa di pomodoro che non sarà mai più troppo liquida

Iniziamo con il dire che se si realizza una buona salsa partendo da pomodori adatti, ottenere un buon risultato è davvero più semplice. Allo stesso tempo, si può ottenere la giusta consistenza semplicemente cuocendola a fuoco lento e seguendo al meglio la ricetta.

Quando qualcosa va storto e il risultato risulta troppo liquido, o per evitare che ciò accada, ci sono però un paio di trucchi che possono fare la differenza. Dopo aver visto quali sono i trucchi per poter contare su un purè di patate pronto in pochissimo tempo, ecco quelli che dovresti assolutamente annotare per cambiare le sorti della tua salsa e godere di qualcosa di unico.

Farla sobbollire la salsa a fuoco lento

Se ti rendi conto che la salsa è liquida già mentre è in cottura, il miglior trucco da mettere in atto è quello di lasciarla sobbollire. Ciò significa farla cuocere a fuoco molto lento ed in modo che si ritiri pian piano. Lasciando evaporare tutta l’acqua, infatti, la salsa perderà ogni traccia di liquido e apparirà cremosa quanto desideri. Per il risultato perfetto dovrai essere tu a decidere quanto fermarti, considerando che più cuoce e più risulterà ristretta.

Aggiungere un addensante è uno dei trucchi per una salsa troppo liquida

Se ti trovi ad avere poco tempo e gli ospiti stanno già aspettando di poter gustare i tuoi manicaretti, la miglior opzione è quella di aggiungere un addensate. L’amido di riso, in tal senso, risulta il migliore perché davvero sottile ed in grado di rendere più cremosa la tua salsa senza alterarne il sapore. Per farlo ti basta progredire per piccole quantità. In genere un cucchiaio dovrebbe essere già più che sufficiente. Ma, qualora ne dovesse servire ancora, puoi sempre aggiungerlo in seguito.

Usare burro e farina

Se conosci la salsa roux sai già di cosa stiamo parlando. Altrimenti non ti resta che sperimentare questa prelibatezza. Tutto sta nell’aggiungere burro e farina mescolando con cura fin quando la tua salsa non risulterà cremosa al punto giusto. In tal caso, anche il sapore sarà diverso. Ma per molti piatti potrebbe rivelarsi addirittura migliore.

Questi tre trucchi sono ciò di cui hai maggiormente bisogno per poter contare su una salsa che non sarà mai più liquida ma che al contrario si rivelerà densa e cremosa al punto giusto. Una salsa che sarai più orgogliosa di poter condividere con amici e parenti.