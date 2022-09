La posizione della lavatrice: ecco come divertirsi… facendo il bucato!

Oggi abbiamo deciso di parlarti della posizione della lavatrice: sei pronta a divertirti… ehm, sopra (letteralmente) alle lenzuola?

Diciamoci la verità.

Fare l’amore non è sempre semplice. Ecco perché, quando si parla di consigli “sotto” le coperte, si finisce spesso per andare… “sopra” le coperte!

Basta farlo sempre alla stessa maniera, nella stessa posizione e a letto: tutti, prima o poi, si annoierebbero!

La posizione della lavatrice: ecco come si fa e perché è veramente il top

Oggi abbiamo deciso di svelarti una posizione decisamente interessante.

Si chiama posizione della lavatrice ed è perfetta per coniugare lavori di casa e… divertimento letteralmente sopra le lenzuola!

Ma perché questa posizione dovrebbe essere migliore di tutte le altre?

Scopriamolo subito!

Come si fa la posizione della lavatrice

Innanzitutto, mettiamoci in posizione.

Come vedi qui sopra, il primo suggerimento per provare la posizione della lavatrice è veramente esplicito. Dovete coinvolgere la lavatrice!

Siediti sopra la lavatrice; ovviamente, prima fai attenzione che la lavatrice possa reggerti e che non sia in un punto pericolo per te, dove potresti sbattere la testa!

La posizione della lavatrice prevede che questo elettrodomestico sia in funzione: ecco perché, come preliminari, tu ed il tuo partner potete iniziare a fare un carico!

Certo, potreste anche spogliarvi direttamente di fronte la lavatrice, in modo da riempirla al meglio: vi basterà selezionare il programma giusto e poi, semplicemente… “saltare” su!

Tu sei seduta sulla lavatrice o, se preferisci, puoi anche appoggiarti su di lei, dando le spalle al tuo compagno.

Un po’ come per la posizione della cabina elettorale, di cui ti abbiamo parlato in questo articolo!

A questo punto siete pronti per darvi da fare: meglio evitare di arrivare alla centrifuga!

I lati positivi di questa posizione

Diciamoci le cose come stanno: questa posizione è sicuramente comoda… non come quella del pretzel che richiede fantasia, forza fisica ed anche una certa capacità da contorsionisti!

La posizione della lavatrice è ottimale per due motivi.

Il primo riguarda il movimento che fa la lavatrice: è un ottimo modo per stimolare la vagina visto che, vibrando costantemente, riesce a farti raggiungere quel tipo di piacere che richiederebbe, altrimenti, un costante lavoro manuale!

C’è chi sostiene che, prima dell’avvento dei sex toys, la lavatrice fosse lo strumento più usato per raggiungere l’orgasmo.

Bastava sedersi sopra e lasciarsi trasportare dalla fantasia: chissà se funzionava davvero?

Il secondo motivo per il quale la posizione della lavatrice è ottimale riguardo il fatto di farlo davvero fuori dal letto.

Se la routine riesce ad essere quel qualcosa che, a lungo andare, rovina la nostra voglia di fare l’amore perché non sconvolgerla completamente andando a farlo in un luogo… mai provato prima?

Nonostante la lavatrice non sia comoda come un materasso e nonostante il rischio di cascare oppure di fare qualcosa di buffo sia molto alto noi pensiamo che valga assolutamente la pena provare la posizione della lavatrice.

Dopotutto cosa avete da perdere?

Senza contare che, finalmente, potreste avere una scusa per non essere le uniche a caricare e poi a mandare la lavatrice.

Visto, grazie alla posizione della lavatrice, quest’ultima potrebbe entrare a far parte della vostra vita intima adesso potete dire al l vostro partner che quando vuole fare l’amore può iniziare… prendendo i panni sporchi dal cestello!