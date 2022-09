Negherebbero anche l’evidenza: questi segni fanno di tutto per amore!

I segni zodiacali che mentono per amore sono veramente molto pericolosi: non sai mai cosa potrebbero fare e non diranno mai la verità!

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che non poteva fare a meno di mentire per amore?

Ci sono persone, infatti, che si giustificano con la scusa dei sentimenti quando devono dire le peggiori bugie: sembra che non possano farne a meno!

Abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una classifica di questa tipologia di persone: curiosa di sapere se ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali che mentono per amore: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Quante volte ti è successo di vedere un’amica od un amico vittime di un partner… bugiardo?

Ci sono persone che mentono sulle cose più semplici; vedere un amico per un caffè, quello che pensano o quello che sentono.

Il motivo, quando poi vengono messi di fronte alla loro bugia, è sempre lo stesso: lo hanno fatto per amore!

Inutile dirti che i nati sotto quei segni zodiacali, che mentono sempre per amore, sono persone estremamente pericolose.

Che ne dici: ti va di scoprire insieme a noi la classifica di oggi dell’oroscopo?

Ariete: quinto posto

Cari Ariete, siete nella classifica di oggi dell’oroscopo perché è vero che, per amore, fareste di tutto e anche di più.

Mentire è praticamente il primo step di una lunga scala di gradini!

Gli Ariete sono persone che tendono a fare veramente di tutto quando si innamorano di un’altra persona, poco importa chi sia questa persona.

Mentono, usano sotterfugi, non dicono mai la verità: un Ariete innamorato è una persona veramente difficile da gestire!

Vergine: quarto posto

Spesso considerati come persone prive di sentimenti o che si fanno dominare da una fredda e rigida logica, i nati sotto il segno della Vergine conquistano il quarto posto nella classifica dei segni zodiacali che mentono per amore.

Non crediate che la Vergine sia un segno poco passionale… anzi!

La Vergine suscita e subisce passioni veramente forti che la portano a fare veramente di tutto. Mentire è praticamente la base: una Vergine innamorata farebbe di tutto per il suo partner o anche per tenerlo all’oscuro di qualcosa che potrebbe rovinare il loro rapporto!

Cancro: terzo posto

Non c’è veramente niente da fare con voi, cari Cancro.

Anche se siete persone che tendono a essere gentili e sempre carine avete un grosso difetto: per amore fareste veramente qualsiasi cosa!

Forse è per questo che siete nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutto l’oroscopo! I Cancro sono persone che tendono a mentire per amore: farebbero di tutto per il loro partner… anche tenergli nascosta la verità!

Gemelli: secondo posto

Arriviamo poi ai nati sotto il segno dei Gemelli. Anche questo segno è particolarmente capace di mentire per amore… anzi, è un qualcosa che fa con cognizione di causa!

I Gemelli non sono persone che si innamorano facilmente o ogni secondo.

Quando, però, i Gemelli si sono presi una sbandata per qualcuno ecco che arrivano le menzogne. Un Gemelli mentirà spudoratamente a tutti, anche al suo partner, per tenere la relazione viva e sana.

Peccato che non sia il metodo migliore per far durare una storia quello di mentire a tutto spiano!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che mentono per amore

Al primo posto della classifica di oggi dell’oroscopo non potevano che esserci tutte le persone nate sotto un segno zodiacale dal cuore grande.

E chi ha il cuore più grande degli Aquario?

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che tendono a mettersi sempre al secondo posto: non è un caso che siano al primo posto anche di questa classifica dell’oroscopo!

Per un Aquario, mentire per amore è completamente giustificato. Loro, che amano sinceramente tutti e che sono sempre a disposizione degli altri, lo fanno senza problemi anche se non spessissimo. Un Aquario pensa sempre al bene più grande: cosa volete che sia una piccola bugia o qualcosa di taciuto di fronte alla scelta migliore?